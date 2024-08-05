За словами військово-політичного експерта Олександра Коваленка, першими цілями українських F-16 стануть ракети та дрони злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Перші завдання українських F-16 полягають у протидії ракетам та дронам злочинної армії РФ, зазначає аналітик Олександр Коваленко.
- F-16 можуть бути використані для посилення систем протиповітряної оборони та знищення авіації ворога, які діють точково та локаційно.
- За словами експерта Богдана Долінце, F-16 здатні відігнати ворожу авіацію, знизити ефективність запуску російських КАБів та захистити від балістичних ракет.
- Використання F-16 дозволить пересувати та вивільняти ППО на потрібних локаціях для кращого захисту території.
- Однак використання F-16 має ризики у протидії повітряним цілям із застосуванням ППО та авіаційних ракет ворога.
Що відомо про перші бойові завдання українських F-16
Він підкреслив, що F-16 здатні протистояти і іранським дронам типу "Shahed-136" на озброєнні російських окупантів.
Однак Коваленко попереджає, що під час виконання таких завдань існують певні ризики.
На його переконання, F-16 також можуть використовуватись для знищення авіації злочинної армії РФ.
Коваленко при цьому прогнозує, що це, скоріш за все, будуть окремі операції.
Чи зможуть F-16 протидіяти скиданню авіацією РФ авіабомб КАБ
За словами авіаційного експерта, члена Громадської ради Державної авіаційної служби Богдана Долінце в ефірі каналу “Еспресо”, F-16 на озброєнні України здатні відігнати авіацію російських окупантів подалі від українських кордонів і суттєво знизити використання військовими злочинцями армії РФ КАБів.
Аналітик пояснив, що в залежності від ваги, дальність польоту авіабомби КАБ становить 50-70 км.
Він додав, що до цього вже було оголошено, що українські F-16 працюватимуть на відстані до 50 км від лінії фронту та не заходитимуть у зону ураження ППО злочинної армії РФ.
Однак він попередив, що для F-16 становлять загрозу системи ППО російських окупантів, балістичні та авіаційні балістичні ракети.
Зокрема, першочергову небезпеку становлять ворожі ракети “Кинджал”, здатні вражати місця дислокації літаків.
Водночас, на його думку, застосування цих літаків дозволить, в тому числі на певних локаціях вивільнити якісь ППО та передислокувати їх в інші місця, де вони більш потрібні.
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