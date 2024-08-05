Що відомо про перші бойові завдання українських F-16

Але не всю номенклатуру. У тій кількості, в якій вони будуть використовуватися – це будуть взяти окремі напрямки повітряного перехоплення ворожих засобів ураження. Обмежуються такими засобами, як крилата ракета дозвукового типу. Тобто для перехоплення Х-101/555, або для ракет "Калібр" – вони цілком для цього придатні, - пояснює Коваленко. Поширити

Він підкреслив, що F-16 здатні протистояти і іранським дронам типу "Shahed-136" на озброєнні російських окупантів.

Однак Коваленко попереджає, що під час виконання таких завдань існують певні ризики.

Оскільки "Shahed-136" – це досить повільна ціль для F-16 і тому по ним треба працювати або на віддалені, або в близькому бою, використовуючи автоматичну гармату. Тому, все ж таки, краще на віддаленій. Але невідомо, наскільки ефективними будуть ракети малого радіусу дії відпрацьовувати по таким об'єктам, як "Shahed-136, - зазначає аналітик. Поширити

F-16 в Україні

На його переконання, F-16 також можуть використовуватись для знищення авіації злочинної армії РФ.

Коваленко при цьому прогнозує, що це, скоріш за все, будуть окремі операції.

Ці літаки також можуть бути використані для знищення таких літаків, як Су-34 – основних носіїв КАБів. І діяти точково та локаційно. Вони одночасно не будуть підтримувати всю лінію боєзіткнення – ми це розуміємо, їх поки що замало. Вони можуть бути сконцентровані для окремо взятих операцій, на якійсь окремій ділянці. Щоб максимально сприяти успішним діям Сил оборони на цій окремій ділянці. Коли їх буде більше, тоді й ареал дії буде розширений, - наголошує аналітик. Поширити

Чи зможуть F-16 протидіяти скиданню авіацією РФ авіабомб КАБ

За словами авіаційного експерта, члена Громадської ради Державної авіаційної служби Богдана Долінце в ефірі каналу “Еспресо”, F-16 на озброєнні України здатні відігнати авіацію російських окупантів подалі від українських кордонів і суттєво знизити використання військовими злочинцями армії РФ КАБів.

Враховуючи те озброєння, яке було анонсовано, і яке ми отримаємо разом з літаками, це означає, що F-16 можуть виконувати й додаткові завдання. Тобто захист повітряного простору та знищення повітряних цілей, що дозволяє відігнати російську авіацію від рубежів використання коригованого озброєння, зокрема і КАБів, - підкреслює Долінце. Поширити

Аналітик пояснив, що в залежності від ваги, дальність польоту авіабомби КАБ становить 50-70 км.

Разом з F-16 та ракетами AIM-120 AMRAAM з дальністю завдання ударів до 105 км, а також з бортовим РЛС винищувача, які можуть виявляти та знищувати цілі на відстані до 160 км і більше, ми говоримо, що ці літаки здатні відігнати ворожу авіацію. Відігнати так, що ефективність запуску російських КАБів буде суттєво нижчою. Або ж противнику доведеться заходити у зону ураження F-16, - зазначає Долінце. Поширити

Він додав, що до цього вже було оголошено, що українські F-16 працюватимуть на відстані до 50 км від лінії фронту та не заходитимуть у зону ураження ППО злочинної армії РФ.

Виходячи з цього, можемо говорити про глибину захисту F-16 у 50-60 км за лінією фронту або безпосередньо вглиб території РФ, якщо разом з літаками нам буде надано дозвіл знищувати ворожі повітряні цілі у російському повітряному просторі, - підкреслив Долінце. Поширити

Однак він попередив, що для F-16 становлять загрозу системи ППО російських окупантів, балістичні та авіаційні балістичні ракети.

Зокрема, першочергову небезпеку становлять ворожі ракети “Кинджал”, здатні вражати місця дислокації літаків.

Водночас, на його думку, застосування цих літаків дозволить, в тому числі на певних локаціях вивільнити якісь ППО та передислокувати їх в інші місця, де вони більш потрібні.