Аналітик озвучив нові ризики для Харкова через російський наступ

Російські окупанти матимуть змогу використовувати для обстрілів Харкова свою артилерію, якщо їм вдасться підійти до міста на відстань 25-30 км.

Харків може опинитися під вогнем російської артилерії — Мусієнко

Росіяни зможуть бити по Харкову з артилерії, якщо просунуться до села Липці.

Про це заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Треба розуміти, що там буде 25-30 кілометрів, а цього достатньо, щоб забезпечити вогневий вплив. Тобто ствольна артилерія зможе дістати до північних та північно-східних околиць Харкова. Сподіваюся, що наступальний темп вдасться збити, і ми зупинимо їх у результаті комплексних оборонних дій. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-політичних досліджень

Липці

Мусієнко також додав, що перебіг подій залежить від того, як швидко Україна зміцнить свої сили на півночі Харківської області, скільки зброї буде використано та як швидко проходитиме постачання допомоги від країн Заходу.

Якщо буде вжито весь комплекс заходів, думаю, їм не дадуть просунутися далі, ніж на 1-2 км. Якщо ні, доведеться відійти вже на лінії оборони по Харкову. Вони досить міцні та зможуть довго стримувати ворога. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Вовчанська

За словами командира одного з підрозділів ЗСУ Дениса Ярославського, у Вовчанську на Харківщині наразі складна ситуація.

Ярославський зазначив, що наразі Вовчанськ перебуває на межі оточення.

Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування "Шторм Z", бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом із їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, бо ми можемо загинути, і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все? — підкреслив військовий.

За його словами, перша лінія оборони з фортифікацій та мінних полів була фактично відсутня.

Ярославський підкреслив, що російські окупанти на півночі Харківщині фактично почали наступ у так званій “сірій зоні”, якої взагалі не мало бути.

За 2 роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж, — підкреслив військовий. Поширити

Ярославський додав, що ЗСУ втрачають людей, території та роблять те, що вже робили у вересні 22-го.