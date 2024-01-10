Аналітик прогнозує підготовку армії РФ до наймасштабнішого штурму Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітик прогнозує підготовку армії РФ до наймасштабнішого штурму Авдіївки

Зруйнована Авдіївка
Джерело:  online.ua

На думку військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, наразі злочинна армія РФ готується до початку найпотужнішого штурму Авдіївки на Донеччині, який може бути проведений наприкінці зими. 

Що відомо про підготовку армії РФ до наймасштабнішого штурму Авдіївки

Коваленко зазначив, що у штурмах в районі Авдіївки командування російських окупантів повернулось до атак переважно за рахунок піхоти, яка наразі складається із мобілізованих до 1 армійського корпусу так званої донецької народної псевдореспубліки.

Експерт підкреслив, що всі спроби окупантів вести наступ в районі Авдіївки раніше лютого будуть приречені на провал.

На напрямку Красногорівка – Новобахмутівка ведуться штурмові дії ресурсом 132 ОМСБр 1-го АК.

Вони мають лише часткову підтримку 30 ОМСБр 2 загальновійськової армії.

  • з Водяного на Першотравневе та з Пісків на Першотравневе застосовують 9 ОМСБр 1 АК;

  • з Веселого на Авдіївку – 114 ОМСБр 1 АК;

  • з Опитного на Ластівчине – в основному 1 ОМСБр 1 АК, хоча в цій зоні оперують так само 55 та 74 ОМСБр 41 загальновійськової армії.

  • У районі промзони оперують підрозділи 1 ОМСБр 1 АК та ДРШБр "Ветерани", причому "оперують" вони не дуже успішно.

Що відомо про реальні наміри окупантів в районі Авдіївки

Ресурс регулярних підрозділів російські окупанти явно бережуть і накопичують, збільшуючи угруповання, яке зосереджене на наступі на Авдіївку, - пояснює аналітик.

Очевидно, що робиться це з метою підготовки потужнішої хвилі наступу на Авдіївку. Окупанти хочуть до так званих виборів президента Росії закрити питання щодо цієї локації та дати Владіміру Путіну можливість з цією "перемогою" йти на вибори.

На мій погляд, граничним значенням накопичення угруповання може бути показник 60 тисяч особового складу. Після цього і почнеться найвідчайдушніший наступ на Авдіївку. Але для накопичення такої кількості в районі Авдіївки ворожому командуванню потрібен щонайменше місяць. Тобто основний ривок окупантів може розпочатися з другої половини лютого. Будь-які рухи раніше – надрив із втратами, компенсація яких займе ще час. Ну, а поки готується такий сценарій, на забій відправляють "гордих" мешканців Донбасу, - робить висновок Коваленко.

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