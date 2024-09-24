Аналітик спрогнозував рік початку масштабного контрнаступу України

Існує висока ймовірність того, що новий масштабний контрнаступ Сил оборони України розпочнеться уже в 2025 році. Такою думкою поділився аналітик та старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут.
Головні тези:
- Українські захисники готові утримувати свої позиції на різних напрямках, але стикаються з важкими викликами.
- Відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури та збереження підтримки союзників - ключові завдання для України.
- Україна може опинитися у непростому становищі у разі перемоги колишнього президента Дональда Трампа.
Незабаром Україна може бути готовою до вирішальної битви
На переконання експерта, для реалізації цього плану Україні знадобиться ще більша підтримка Заходу, більша увага до мобілізації, розширення оборонної промисловості та будівництво укріплень.
Однак, що важливо розуміти, наступні місяці можуть виявитися вкрай важкими для українських захисників, яка будуть робити усе можливе, щоб утримати свої позиції на різних напрямках.
Окремим викликом для України також залишається відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.
Аналітик також звернув увагу на те, що Києву постійно доводиться боротися за збереження підтримки з боку союзників.
У Байдена ще є шанс все змінити
На переконання Макса Бута, Україна може опинитися в особливо жалюгідному становищі, якщо переможе колишній президент Дональд Трамп.
Він звернув увагу на те, що республіканець під час своїх єдиних дебатів із віцепрезиденткою Камалою Гарріс відкинув заклик заявити про свою підтримку перемоги України у війні.
Саме тому Бут закликав американського лідера Джо Байден має дати Зеленському дозвіл на використання західних систем озброєння для ураження військових цілей у глибині Росії.
Американський аналітик також згадує раніше надані Україні ракети ATACMS американського виробництва.
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