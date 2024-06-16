За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 15 червня окупаційна армія РФ домоглась просування в районах Куп'янська на Харківщині та Авдіївки на Донеччині.

Що відбувається на східному фронті

Зазначається, що протягом 15 червня поширювались численні заяви про те, що українські військові оточили угруповання з приблизно 400 російських окупантів у Вовчанську на Харківщині, а також взяли в полон десятки російських солдатів.

Однак в ISW не знайшли підтверджень цим заявам.

За твердженнями російських Telegram-каналів, окупаційна армія РФ нібито контролює район Агрегатного заводу у Вовчанську.

Однак аналітики також не мають підтвердження цих заяв.

Протягом 15 червня російські окупанти продовжували атаки в районі Липців і Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська і Тихого, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Аналітики також зафіксували просування російських окупантів на південний схід від Куп’янська.

Відповідно до геолокаційних даних, російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Берестового.

На Донеччині протягом 15 червня окупаційна армія продовжувала атаки в районі Сіверська, однак без жодних підтверджених успіхів.

Також безуспішно окупаційна армія РФ продовжувала наступ в районі Часового Яру.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом 14-15 червня тривали бойові дії біля Часового Яру та Андріївки.

Аналітики також звертають увагу на нещодавнє просування російських окупантів на північний захід від Авдіївки.

Згідно із геолокаційними даними, війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від і далі в межах південного Сокіла.

Російські війська також продовжували наступати на північний захід від Авдіївки в районі Новоолександрівки, Калинового, Новопокровського та Євгенівки .

Продовжувався наступ окупаційної армії РФ на захід і південний захід від Донецька, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Окупанти також продовжили наземні атаки на захід від Донецька поблизу Красногорівки і на південний захід від Донецьк поблизу Побєди, Солодкого та Водяного.

15 червня російські війська продовжили наземні обстріли в районі кордону Донецької і Запорізької областей, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська також продовжували наземні атаки на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Аналітики зазначають, що протягом 15 червня продовжувались бойові дії на заході Запорізької області, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, Вербового та Малої Токмачки.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області протягом 15 червня також тривали позиційні бої, однак без змін лінії фронту.

Позиційні бої тривали поблизу Кринок, Козачих Лагерів та на островах у дельті Дніпра.