Аналітики назвали варіанти введення західних військ в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики назвали варіанти введення західних військ в Україну

Війська НАТО

За словами західних аналітиків, пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення західних військ в Україну має реальні підстави за певних умов. 

Якими можуть бути варіанти введення західних військ в Україну

За словами старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики і автора книги "Нотр Герр" Ніколя Тензера, пропозиція Макрона щодо введення західних військ в Україну була дуже щирою.

На мій погляд, він дуже чітко заявив, що червоних ліній більше бути не може. Зараз абсолютно немає жодних табу, — зазначив Тензер.

У той же час ексофіцер СБУ, а нині радник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Іван Ступак зазначив, що очікувати появи французьких військових в Україні не варто.

Я абсолютно впевнений, що французькі солдати в разі розгортання не братимуть участі в бойових діях, — зазначає Ступак.

На його думку, французькі військові, скоріш за все, можуть бути розгорнуті в напружених прикордонних районах із Білоруссю і прокремлівським регіоном Придністров'я.

Французькі солдати були б дуже корисні як прикордонники. У цьому випадку український генеральний штаб міг би вивільнити якусь кількість українських військових з лінії кордону і перекинути їх на передову, а також деяку техніку, — пояснює колишній офіцер СБУ.

Аналітик зазначив, що розгортання французьких військових на українському кордоні надасть їм необхідний досвід.

Тепер у французьких солдатів немає військового досвіду, я маю на увазі реальний досвід ведення сучасної війни. Але до цього моменту в них буде досвід роботи зі справжніми траншеями, зі справжніми дронамі над головами, справжніми мінними полями, справжніми металевими їжаками, колючим дротом тощо, — зазначає Ступак.

Він додав, що також не завадить розгортання бригади з ремонту зброї, експертів та консультантів та іншого персоналу логістичної підтримки.

Нам дуже потрібні фахівці в таких галузях. Але тренувальні місії будуть менш цінними. Чого ви могли б навчити українських солдатів, які воюють більше двох років? — зазначає аналітик.

При цьому Ступак попередив, що розміщення західних військових на лінії фронту може погрожувати прямою конфронтацією з окупаційною армією РФ.

Навіть у ключових містах, розташованих поблизу лінії фронту, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон і Одеса, небезпека російської артилерії і ракетних ударів залишається постійною.

Уявіть собі, що якась кількість французьких солдатів загинула. Що далі? Чи оголосить президент Франції війну Росії? Ні. Чи активують вони статтю 5? Ні. Чи пошле президент Макрон нову партію французьких солдатів замість загиблих? Ні, — пояснює Ступак.

Проте розміщення військ Франції може створити прецедент і полегшити іншим країнам наслідувати їхній приклад.

Тензер заявив, що Париж навряд чи діятиме поодинці.

Має бути чотири, п'ять або шість інших країн, які мають таку саму місію. Серед нинішніх найімовірніших кандидатів будуть країни Балтії, Польща, Чехія і, можливо, деякі країни Північної Європи, — підкреслив аналітик.

На його думку, існують 5 варіантів розміщення західних військових в Україні.

Відповідно до першого варіанту, іноземний військовий контингент виконуватиме функції підтримки та консультування.

У другому варіанті, мова йтиме про офіційну місію із метою допомоги у визначенні цілей для для британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP і їхнього технічного обслуговування.

Якщо ми негайно не включимо Україну в НАТО, то у нас може бути НАТО в Україні. Якщо у нас будуть якісь війська НАТО в Україні, це буде способом стримування Росії. Тому що, звичайно, Росія не піде на ризик завдати удару по військах НАТО, тому що тоді з усіх країн ці війська можуть активувати статтю 5 НАТО. Договір, і він, безумовно, буде занадто небезпечний для Росії. Звичайно, ці війська прийдуть зі своїми власними протиракетними щитами. Це також буде дуже корисно для українського народу, — пояснює аналітик.

Війська Франції та НАТО можуть бути залучені для допомоги в наступальних операціях, але без знаходження на лінії зіткнення.

Війська можуть використовувати "ракетні системи, що запускаються з землі, з моря або з повітря за допомогою винищувачів.

П'ятий і останній варіант — який, за словами Тензера, "наразі безумовно не є тим, що має на увазі Макрон, і, звісно ж, він зараз неприйнятний" — це пряма бойова участь.

Що кажуть у Франції

Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що низка західних партнерів підтримала введення військ НАТО в Україну.

Весьєр нагадав, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

Ми можемо сказати, що це не виключається. Для нас це дуже потужний сигнал про те, що ми підсилюємо підтримку Україні. Не будемо себе стримувати якимись межами. Ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями і партнерами. Це те, що ми думаємо, але є деякі країни, які зацікавили ці ідеї. Це обговорюється, — підкреслив французький дипломат.

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