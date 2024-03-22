Аналітики назвали варіанти введення західних військ в Україну

За словами західних аналітиків, пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення західних військ в Україну має реальні підстави за певних умов.
Якими можуть бути варіанти введення західних військ в Україну
За словами старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики і автора книги "Нотр Герр" Ніколя Тензера, пропозиція Макрона щодо введення західних військ в Україну була дуже щирою.
У той же час ексофіцер СБУ, а нині радник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Іван Ступак зазначив, що очікувати появи французьких військових в Україні не варто.
На його думку, французькі військові, скоріш за все, можуть бути розгорнуті в напружених прикордонних районах із Білоруссю і прокремлівським регіоном Придністров'я.
Аналітик зазначив, що розгортання французьких військових на українському кордоні надасть їм необхідний досвід.
Він додав, що також не завадить розгортання бригади з ремонту зброї, експертів та консультантів та іншого персоналу логістичної підтримки.
При цьому Ступак попередив, що розміщення західних військових на лінії фронту може погрожувати прямою конфронтацією з окупаційною армією РФ.
Навіть у ключових містах, розташованих поблизу лінії фронту, таких як Харків, Дніпро, Запоріжжя, Херсон і Одеса, небезпека російської артилерії і ракетних ударів залишається постійною.
Проте розміщення військ Франції може створити прецедент і полегшити іншим країнам наслідувати їхній приклад.
Тензер заявив, що Париж навряд чи діятиме поодинці.
На його думку, існують 5 варіантів розміщення західних військових в Україні.
Відповідно до першого варіанту, іноземний військовий контингент виконуватиме функції підтримки та консультування.
У другому варіанті, мова йтиме про офіційну місію із метою допомоги у визначенні цілей для для британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow/SCALP і їхнього технічного обслуговування.
Війська Франції та НАТО можуть бути залучені для допомоги в наступальних операціях, але без знаходження на лінії зіткнення.
Війська можуть використовувати "ракетні системи, що запускаються з землі, з моря або з повітря за допомогою винищувачів.
П'ятий і останній варіант — який, за словами Тензера, "наразі безумовно не є тим, що має на увазі Макрон, і, звісно ж, він зараз неприйнятний" — це пряма бойова участь.
Що кажуть у Франції
Посол Франції в Україні Ґаель Весьєр під час виступу на Київському безпековому форумі зазначив, що низка західних партнерів підтримала введення військ НАТО в Україну.
Весьєр нагадав, що на думку Франції, зараз немає червоних ліній і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.
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