Аналітики оцінили темпи втрат армії РФ на війні в Україні

Російські війська, ймовірно, зазнають втрат в Україні з такими темпами, що ледве встигають відновлювати свої резерви. Аналітики припускають, що російські спроби штурмів в Україні загалом виснажують армію РФ.

Що відомо про втрати армії РФ на війні

У ЗСУ раніше заявили, що у листопаді 2023 року на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках російські війська втратили майже 11 тисяч осіб особового складу. При цьому темп бойових дій на цих напрямках нині нижчий, ніж у районі Авдіївки.

Ці повідомлення про втрати дозволяють припустити, що рівень втрат серед росіян у районі Авдіївки може бути ще вищим, враховуючи більш високий темп бойових дій там. Російські війська нині проводять масовані піхотні штурми з метою захоплення Авдіївки, очевидно, намагаючись зберегти бронетехніку, незважаючи на ризик ще більших втрат живої сили, – зазначають аналітики. Поширити

Аналітики ISW припускають, що російські спроби штурмів в Україні загалом виснажують армію РФ.

За даними ряду джерел, Росія щомісяця мобілізує від 20 до 40 тисяч осіб, і цей показник може бути нижчим, ніж поточний темп втрат російської армії в Україні.

Невдалі спроби штурмів нещодавно спонукали російське військове командування терміново направити новостворені та недостатньо укомплектовані з'єднання в Україну для посилення дільниць фронту.

Експерти зазначають, що високі російські втрати, швидше за все, не дозволять російським силам повністю наповнити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви, якщо зусилля Росії щодо формування сил продовжуватимуться поточними темпами.

Розвідка Британії оприлюднила нову оцінку втрат РФ у війні

Як зазначається у зведенні, у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 тисяч до 240 тисяч військовослужбовців пораненими та близько 50 тисяч убитими.

Найманці групи "Вагнера", ймовірно, втратили близько 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.

Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220-280 тисяч пораненими та близько 70 тисяч убитими. Загальні втрати російських комбатантів оцінюються в діапазоні від 290 до 350 тисяч.

За даними британської розвідки, середнє значення діапазону оцінок становить 320 тисяч загальних втрат російських комбатантів.