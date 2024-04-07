Аналітики пропонують альтернативи Patriot для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики пропонують альтернативи Patriot для України

ЗРК "Праща Давида"
Джерело:  Defence Express

Аналітики порталу Defence Express знайшли більш дешеві та при цьому не менш ефективні аналоги системам ППО Patriot для захисту неба в Україні від атак злочинної армії РФ. 

Які аналоги ППО замість Patriot могла б отримати Україна

Аналітики порталу зазначають, що наразі Україні гостро потрібні далекобійні ППО Patriot, однак отримати їх буде доволі складно, навіть на тлі обіцянок Берліна знайти їх для Києва.

При цьому, як зазначають аналітики, поки триває пошук Patriot Україна могла б отримати аналогічні системи.

Зокрема, деякі з них, як, наприклад, SAMP/T, Україна вже отримувала.

Однак ця система була передана Україні на початку літа 2023 року.

Який ППО може повністю замінити Україні Patriot

Після цього не одна країна не заявляла про поставки Україні таких систем ППО.

Аналітики знайшли ще один далекобійний ЗРК ізраїльського виробництва.

Мова йде про ЗРК "Праща Давида", ізраїльського оборонного виробника Rafael.

У матеріалі видання зазначається, що цей комплекс вже використовувався для перехоплення балістичних ракет і довів свою ефективність. Востанє за допомогою такого комплексу у жовтні 2023 року вдалось перехопити ракету "Аяш-250"

Аналітики підкреслюють, що цей ЗРК вже набуває популярності серед країн ЄС.

Такі ЗРК ставить на озброєння Фінляндія.

Аналітики зазначають, що відповідно до заявлених характеристик, комплекс навіть перевершує ЗРК Patriot.

Зазначається, що ізраїльський комплекс кращий за Patriot за дальністю ураження цілей, та менша вартість боєприпасів і обслуговування.

Ракета Stunner має заявлену дальність ураження аеродинамічних цілей до 300 км, а мінімальна дальність перехоплення балістичних — 40 км, через використання у ракеті двоступеневої схеми, максимальна ж — не оголошена. У Patriot дальність знищення висотних аеродинамічних цілей вказана, як 160 км, а протиракета оборона реалізується на дальностях у 60 км. При цьому навіть у Пентагоні визнали, що ціна ракети Stunner складає лише 20% від вартості ракети MSE для Patriot, — підкреслюють автори публікації.

Аналітики також зазначають, що згідно із контрактом між Фінляндією та Ізраїлем, вартість самого ЗРК дуже невисока, оскільки загальна вартість укладеної угоди складає 317 млн євро з можливістю розширення на ще 216 млн євро.

При тому, що кількість комплексів, які купує Фінляндія, не розголошується, однак навіть 317 млн євро за один ізраїльський ЗРК — це втричі дешевше за один Patriot.

Водночас кількість "Пращ Давида" у самому Ізраїлі невідома, як і технологічні цикли його виробництва. Але сам факт того, що це ізраїльський ЗРК робить його передачу чи закупівлю ще більш складнішою справою ніж пошук додаткових Patriot. Бо наразі Ізраїль не лише не передає чи не продає Україні летальне озброєння, ще досі діє мовчазне блокування реекспорту, — підкреслюється у матеріалі видання.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив кількість систем ППО Patriot для закриття неба над Україною — відео
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ
Микола Олещук
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітик пояснив проблему із наданням Україні додаткових ППО Patriot
ППО Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?