Аналітики порталу Defence Express знайшли більш дешеві та при цьому не менш ефективні аналоги системам ППО Patriot для захисту неба в Україні від атак злочинної армії РФ.

Які аналоги ППО замість Patriot могла б отримати Україна

Аналітики порталу зазначають, що наразі Україні гостро потрібні далекобійні ППО Patriot, однак отримати їх буде доволі складно, навіть на тлі обіцянок Берліна знайти їх для Києва.

При цьому, як зазначають аналітики, поки триває пошук Patriot Україна могла б отримати аналогічні системи.

Зокрема, деякі з них, як, наприклад, SAMP/T, Україна вже отримувала.

Однак ця система була передана Україні на початку літа 2023 року.

Який ППО може повністю замінити Україні Patriot

Після цього не одна країна не заявляла про поставки Україні таких систем ППО.

Аналітики знайшли ще один далекобійний ЗРК ізраїльського виробництва.

Мова йде про ЗРК "Праща Давида", ізраїльського оборонного виробника Rafael.

У матеріалі видання зазначається, що цей комплекс вже використовувався для перехоплення балістичних ракет і довів свою ефективність. Востанє за допомогою такого комплексу у жовтні 2023 року вдалось перехопити ракету "Аяш-250"

Аналітики підкреслюють, що цей ЗРК вже набуває популярності серед країн ЄС.

Такі ЗРК ставить на озброєння Фінляндія.

Аналітики зазначають, що відповідно до заявлених характеристик, комплекс навіть перевершує ЗРК Patriot.

Зазначається, що ізраїльський комплекс кращий за Patriot за дальністю ураження цілей, та менша вартість боєприпасів і обслуговування.

Ракета Stunner має заявлену дальність ураження аеродинамічних цілей до 300 км, а мінімальна дальність перехоплення балістичних — 40 км, через використання у ракеті двоступеневої схеми, максимальна ж — не оголошена. У Patriot дальність знищення висотних аеродинамічних цілей вказана, як 160 км, а протиракета оборона реалізується на дальностях у 60 км. При цьому навіть у Пентагоні визнали, що ціна ракети Stunner складає лише 20% від вартості ракети MSE для Patriot, — підкреслюють автори публікації. Поширити

Аналітики також зазначають, що згідно із контрактом між Фінляндією та Ізраїлем, вартість самого ЗРК дуже невисока, оскільки загальна вартість укладеної угоди складає 317 млн євро з можливістю розширення на ще 216 млн євро.

При тому, що кількість комплексів, які купує Фінляндія, не розголошується, однак навіть 317 млн євро за один ізраїльський ЗРК — це втричі дешевше за один Patriot.