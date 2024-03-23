За словами військового експерта, директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, російські військові злочинці упродовж кількох днів можуть підготувати нову масовану ракетну атаку по Україні.

Що відомо про плани російських окупантів щодо повторення масованих атак по Україні

Я думаю, що три доби. Три доби достатньо... Понеділок-вівторок, наприклад, якщо ми візьмемо, 25-26-е, вони можуть бути вже готові до того... Не 150 ракет, ну менше, ну 70, ну 60, 80, 90. Важко сказати, насправді, — зазначив Мусієнко. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти заздалегідь готують масовані удари по Україні, однак не завжди реалізують власні плани.

Вони ж готуються, але не завжди це означає, що все застосовується. Тобто ми вважаємо, що були удари в нас четвер-п'ятниця, ми рахуємо три доби... цього достатньо для того, щоб перезарядитися, підготуватися і бути готовим на виліт знову. За умови, що є ракети. Судячи з усього на ці обстріли вони підготувалися, — пояснює аналітик. Поширити

Що відомо про наслідки ракетних ударів армії РФ по Харкову

Злочинна армія РФ вдень завдала серію нових ракетних ударів по Харкову.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, внаслідок ворожих ударів зафіксовані влучання по складських приміщеннях.

За даними слідства, 23 березня близько 17:45 збройні сили РФ завдали ракетний удар по Слобідському району міста Харків. В результаті цього було пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-35.

Між тим мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опалення вдалось відновити у половині будинків харків’ян.

За словами мера, "Харківобленерго" почало підключення до електропостачання певних районів міста.

Близько 35% будинків підключені до електропостачання. Щодо опалення, то вдалося підключити 50%, — зазначив мер міста. Поширити

Він додав, що у Харкові не працює вуличне освітлення, електричний транспорт.

При цьому Терехов не зміг назвати терміни повноцінного відновлення електропостачання у місті.

Руйнації дуже серйозні, розбита трансформаторна підстанція, лінії, що подають — зараз важко казати про відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста, — пояснює мер міста. Поширити

Він також припустив, що за потреби будуть введені графіки відключень електроенергії.

Терехов також повідомив, що комунальні заклади, в тому числі лікарні та поліклініки, функціонують у звичному режимі. Також у місті працюють магазини, АЗС та інші заклади торгівлі та побутового обслуговування населення, які обладнані генераторами.