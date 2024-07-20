За словами речника ОТУВ “Харків” Віталія Саранцева, злочинна армія РФ вже провалила наступ на Харківщині, однак намагається приховати це за безуспішними спробами подальших атак.
Головні тези:
- Армія РФ провалила наступ на Харківщині та намагається приховати за допомогою безуспішних спроб подальших атак.
- Українські військові зупинили наступ російських окупантів та готуються до можливої нової спроби прориву оборони.
- Росіяни концентрують сили та техніку на Харківщині, але українські захисники завдають їм значних втрат та не дозволяють розвернутися.
- Ворог шукає уразливі місця на фронті та намагається реалізувати нові спроби наступу в будь-якій точці.
- Стратегія захисту українських військових вимагає постійного підтримання готовності та уважного спостереження за діями противника.
Що наразі відбувається на фронті на Харківщині
Саранцев підкреслив, що російські окупанти ще більше обмежили темпи власних спроб наступу на Харківщині.
Він наголосив, що ворогові це не вдається. Окупанти зазнають шалених втрат у живій силі та техніці.
Що кажуть українські військові
За словами командира підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Миколи Волохова, російські окупанти ймовірно готуються до нової спроби прориву оборони ЗСУ на Харківщині.
За його словами, потенційно росіяни можуть ще раз спробувати піти в наступи, але це може бути в будь-якій точці фронту.
Він додав, що спостерігається накопичення ворожого резерву "на другій лінії, навіть краще сказати на третій - десь в тилу".
Також він розповів, що РФ продовжує тиснути і штурмувати позиції ЗСУ в пошуках уразливих місць.
При цьому боєць додав, що росіяни активні, але буквально забиті в землю - українські захисники не дають їм розвернутися, завдаючи втрат в особовому складі та техніці.
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