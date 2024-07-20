За словами речника ОТУВ “Харків” Віталія Саранцева, злочинна армія РФ вже провалила наступ на Харківщині, однак намагається приховати це за безуспішними спробами подальших атак.

Що наразі відбувається на фронті на Харківщині

Саранцев підкреслив, що російські окупанти ще більше обмежили темпи власних спроб наступу на Харківщині.

Натомість, для того, щоб показати хоча б якійсь успіх цієї невдалої авантюри вони намагаються закріпитися в районі Вовчанська, просунутися там. Намагаються тиснути з усіх боків, намагаються здійснювати якісь переміщення. В цілому основна мета їхня зараз полягає в тому, щоб розосередитися по самому місту і, за сприятливих умов, форсувати річку Вовча, щоб в подальшому розвинути наступ, - підкреслює речник ОТУВ “Харків”. Поширити

Він наголосив, що ворогові це не вдається. Окупанти зазнають шалених втрат у живій силі та техніці.

Військові ЗСУ

Якщо говорити зараз про динаміку боїв, вона дещо знизилася. Якщо ще минулого тижня бойових зіткнень було понад 10 – 11-12 ми щодня фіксували – то, наприклад, учора їх було лише пʼять. Сьогодні було два відбито, одне триває, - підкреслив Саранцев. Поширити

Що кажуть українські військові

За словами командира підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Миколи Волохова, російські окупанти ймовірно готуються до нової спроби прориву оборони ЗСУ на Харківщині.

Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа або складно сказати коли, але схоже на те, що це станеться. Буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються, а це значить, що вони будуть реалізовані. Де і як - покаже час, - пояснює Волохов. Поширити

За його словами, потенційно росіяни можуть ще раз спробувати піти в наступи, але це може бути в будь-якій точці фронту.

Для розуміння, це як гра в шахи. Ворог концентрує десь сили, він іноді може робити так, щоб ввести нас в оману. Наприклад, показувати концентрацію в одному місці, а потім вночі швидко перекинути на інше місце. Тому, скоріше за все, все схоже на те, що ворог шукає слабке місце. Зі спілкування з друзями, які знаходяться на інших ділянках фронту, знаю, що в них теж відбувається постійний тиск на їхні позиції, - підкреслив командир підрозділу "Терра”. Поширити

Він додав, що спостерігається накопичення ворожого резерву "на другій лінії, навіть краще сказати на третій - десь в тилу".

Там, куди ми не можемо дістати дронами і спалити, вони накопичуються. Сказати, де це буде реалізовано, неможливо. Але ми маємо бути такими, щоби бути готовими на всіх ділянках до відбиття атаки. Маємо також тримати свої резерви і маємо пильно спостерігати за їхніми діями. Коли воно почнеться, то всі про це дізнаються, - наголошує Волохов. Поширити

Також він розповів, що РФ продовжує тиснути і штурмувати позиції ЗСУ в пошуках уразливих місць.

При цьому боєць додав, що росіяни активні, але буквально забиті в землю - українські захисники не дають їм розвернутися, завдаючи втрат в особовому складі та техніці.