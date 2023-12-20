Армія РФ домоглась мізерного просування в районі Авдіївки ціною страшенних втрат — речник ОСУВ "Таврія"

За словами речника ОСУВ “Таврія” полковника ЗСУ Олександра Штупуна, в районі Авдіївки військовим злочинцям армії РФ вдалось просунутись вперед на відстань до 2 км ціною втрати майже 25 тис військових та сотень одиниць військової техніки.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Він додав, що українськими військовими також знищено близько 200 ворожих танків та більше 400 одиниць іншої бронетехніки.
При цьому речник ОСУВ “Таврія” визнав, що у російських окупантів зберігається перевага у кількості особового складу та військової техніки.
Що відомо про стан окупаційної армії РФ в районі Авдіївки
Штупун також зазначив, що в окупантів є окремі потужні підрозділи, гарно екіпіровані і навчені ефективно виконувати бойові завдання.
Однак, як зазначив речник Сил Таврійського напрямку, через великі втрати командування злочинної армії РФ змушене об’єднувати залишки розбитих підрозділів, які втратили боєздатність у зведені роти або батальйони, які знову кидають на передову.
Штупун також зазначив, що у будь-якому разі українським військовим також завжди буде потрібно більше боєприпасів, а ніж наявна кількість.
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