Армія РФ домоглась мізерного просування в районі Авдіївки ціною страшенних втрат — речник ОСУВ "Таврія"
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ домоглась мізерного просування в районі Авдіївки ціною страшенних втрат — речник ОСУВ "Таврія"

Військові ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Таврія” полковника ЗСУ Олександра Штупуна, в районі Авдіївки військовим злочинцям армії РФ вдалось просунутись вперед на відстань до 2 км ціною втрати майже 25 тис військових та сотень одиниць військової техніки. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора-два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало. За трохи більше як два місяці тільки на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив майже 25 тис осіб мертвими та пораненими, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”.

Він додав, що українськими військовими також знищено близько 200 ворожих танків та більше 400 одиниць іншої бронетехніки.

При цьому речник ОСУВ “Таврія” визнав, що у російських окупантів зберігається перевага у кількості особового складу та військової техніки.

Що відомо про стан окупаційної армії РФ в районі Авдіївки

Штупун також зазначив, що в окупантів є окремі потужні підрозділи, гарно екіпіровані і навчені ефективно виконувати бойові завдання.

Однак, як зазначив речник Сил Таврійського напрямку, через великі втрати командування злочинної армії РФ змушене об’єднувати залишки розбитих підрозділів, які втратили боєздатність у зведені роти або батальйони, які знову кидають на передову.

Штупун також зазначив, що у будь-якому разі українським військовим також завжди буде потрібно більше боєприпасів, а ніж наявна кількість.

Але обходимось тим, що є, переформатовуємо якісь свої завдання, працюємо більш ефективно і точно. Наприклад, вчора ворог втратив 4 танки, САУ 2С5 "Гіацинт-С" і 13 бойових броньованих машин, серед яких була досить рідкісна і дорога машина БТР-82, - підкреслив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

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