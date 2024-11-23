Армія РФ готується до нового наступу — де та коли

Агенту партизанського руху “АТЕШ” вдалося успішно проникнути на одну з баз Збройних сил РФ поблизу лінії фронту в Донецькій області. Саме там він дізнався, що російські окупанти готуються до наступу.
Головні тези:
- З інформації партизана випливає, що танкісти з Бурятії готуються до участі в наступі.
- Інтенсивність підготовки армії РФ свідчить про можливий початок наступу в найближчий час.
- Відомо про конфлікти між російською армією та бурятами, що призводять до внутрішньої напругию
Новий наступ армії РФ — що відомо
Як вдалося дізнатися партизану, на базу постійно приїжджають машини, висаджують російських загарбників і одразу їдуть, не залишаючи техніки.
Агент “АТЕШ” вказує на те, що йдеться про танкістів з Бурятії, які готуються до участі в наступі на цьому напрямку.
Враховуючи інтенсивність підготовки армії РФ, наступ може розпочатися уже найближчим часом.
Окрім того, партизану стало відом про конфлікти між російськими військовими та бурятами, які закінчуються смертельними випадками — агент повідомляє про трьох "двохсотих".
Втрати армії РФ станом на 23 листопада 2024 року
Як зазначають у Генштабі, загальні втрати злочинної армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже досягли 729 тис 720 солдатів.
особового складу — близько 729 тис 720 (+1 тис 420) осіб;
танків — 9 тис 419 (+20) од.;
бойових броньованих машин — 19 тис 192 (+36) од.;
артилерійських систем — 20 тис 760 (+24) од.;
РСЗВ — 1 тис 254 од.;
засоби ППО — 1 тис 4 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис 365 (+105) од.;
крилатих ракет — 2 тис 764 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 тис 850 (+73) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 678 (+3) од.
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