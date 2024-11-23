Армія РФ готується до нового наступу — де та коли

Агенту партизанського руху “АТЕШ” вдалося успішно проникнути на одну з баз Збройних сил РФ поблизу лінії фронту в Донецькій області. Саме там він дізнався, що російські окупанти готуються до наступу.

Новий наступ армії РФ — що відомо

Як вдалося дізнатися партизану, на базу постійно приїжджають машини, висаджують російських загарбників і одразу їдуть, не залишаючи техніки.

Агент “АТЕШ” вказує на те, що йдеться про танкістів з Бурятії, які готуються до участі в наступі на цьому напрямку.

Враховуючи інтенсивність підготовки армії РФ, наступ може розпочатися уже найближчим часом.

Окрім того, партизану стало відом про конфлікти між російськими військовими та бурятами, які закінчуються смертельними випадками — агент повідомляє про трьох "двохсотих".

Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань і принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділів, — зазначають в АТЕШ. Поширити

Втрати армії РФ станом на 23 листопада 2024 року

Як зазначають у Генштабі, загальні втрати злочинної армії РФ від початку повномасштабного вторгнення вже досягли 729 тис 720 солдатів.