Армія РФ масштабно обстрілює Донеччину — є загиблі та поранені

У Донецькій області 12 жовтня російські загарбники в різних районах регіона вбили двох та поранили 10 цивільних.

Росія масштабно обстрілює Донеччину: загинули цивільні

Війська РФ вбили двох та поранили 10 цивільних — розпочато розслідування, — йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Так, 12 жовтня 2024 року на автодорозі між селом Улакли і селом Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.

Авто, в якому загинув 19-річний хлопець

Також армія РФ завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. У результаті дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 84-річна пенсіонерка. Поширити

Крім того, війська РФ обстріляли місто Селидове, де від влучання засобів ураження було травмовано двох чоловіків та жінку.

Обстріляна Росією Донеччина

Під приціл окупантів потрапило і місто Сіверськ, осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

Під час атаки армії держави-агресора на місто Мирноград, перебуваючи у будинку, поранень зазнала подружня пара. Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.

Росія продовжує вбивати українських дітей

Станом на ранок 10 серпня відомо про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок обстрілу супермаркету в Костянтинівці, який 9 серпня здійснили російські загарбники. Також повідомляється, що ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей.

Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей — це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі ймовірно, 1 дитини, — повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Окрім того, наголошується, що наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.