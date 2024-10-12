Армія РФ масштабно обстрілює Донеччину — є загиблі та поранені

У Донецькій області 12 жовтня російські загарбники в різних районах регіона вбили двох та поранили 10 цивільних.
Головні тези:
- Російська армія масштабно обстрілює різні райони Донеччини, що призводить до загибелі та поранення цивільного населення.
- У результаті обстрілів загинули двоє цивільних, а 10 осіб отримали поранення.
- Ситуація на сході України залишається напруженою, прокуратура продовжує розслідування.
Росія масштабно обстрілює Донеччину: загинули цивільні
Війська РФ вбили двох та поранили 10 цивільних — розпочато розслідування, — йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.
Так, 12 жовтня 2024 року на автодорозі між селом Улакли і селом Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.
Крім того, війська РФ обстріляли місто Селидове, де від влучання засобів ураження було травмовано двох чоловіків та жінку.
Під приціл окупантів потрапило і місто Сіверськ, осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.
Під час атаки армії держави-агресора на місто Мирноград, перебуваючи у будинку, поранень зазнала подружня пара. Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.
Росія продовжує вбивати українських дітей
Станом на ранок 10 серпня відомо про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок обстрілу супермаркету в Костянтинівці, який 9 серпня здійснили російські загарбники. Також повідомляється, що ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей.
Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей — це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі ймовірно, 1 дитини, — повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Окрім того, наголошується, що наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.
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