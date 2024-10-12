Армія РФ масштабно обстрілює Донеччину — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ масштабно обстрілює Донеччину — є загиблі та поранені

Прокуратура Донецької області
Донеччина
Read in English

У Донецькій області 12 жовтня російські загарбники в різних районах регіона вбили двох та поранили 10 цивільних.

Головні тези:

  • Російська армія масштабно обстрілює різні райони Донеччини, що призводить до загибелі та поранення цивільного населення.
  • У результаті обстрілів загинули двоє цивільних, а 10 осіб отримали поранення.
  • Ситуація на сході України залишається напруженою, прокуратура продовжує розслідування.

Росія масштабно обстрілює Донеччину: загинули цивільні

Війська РФ вбили двох та поранили 10 цивільних — розпочато розслідування, — йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Так, 12 жовтня 2024 року на автодорозі між селом Улакли і селом Дачне Волноваського району відбулося пряме влучання ворожого FPV-дрону в цивільний автомобіль, у якому загинув 19-річний водій.

Авто, в якому загинув 19-річний хлопець

Також армія РФ завдала удару по селищу Курахівка Покровського району. У результаті дістала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 84-річна пенсіонерка.

Крім того, війська РФ обстріляли місто Селидове, де від влучання засобів ураження було травмовано двох чоловіків та жінку.

Обстріляна Росією Донеччина

Під приціл окупантів потрапило і місто Сіверськ, осколкових поранень та мінно-вибухових травм зазнали двоє місцевих жителів 23 та 25 років.

Під час атаки армії держави-агресора на місто Мирноград, перебуваючи у будинку, поранень зазнала подружня пара. Ще трьох цивільних 46, 50 і 73 років поранено у селищі Шевченко.

Росія продовжує вбивати українських дітей

Станом на ранок 10 серпня відомо про 14 загиблих та 43 поранених внаслідок обстрілу супермаркету в Костянтинівці, який 9 серпня здійснили російські загарбники. Також повідомляється, що ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей.

Станом на ранок 10 серпня 2024 року ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей — це дівчинки 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі ймовірно, 1 дитини, — повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Окрім того, наголошується, що наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Сіверськ на Донеччині — загинуло четверо людей
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ намагається прорвати оборонні рубежі ЗСУ на Сіверському напрямку
Генштаб ЗСУ
рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ продовжують наступ на Покровському та Сіверському напрямках
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?