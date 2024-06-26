За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 116 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Очеретиного на Донеччині.
Головні тези:
- Українські військові відбили 29 атак російських окупантів та наносять ворогу відчутні втрати.
- На фронті у районі Очеретиного на Донеччині триває спроба прориву оборони ЗСУ, ворог активно концентрує свої зусилля.
- Продовжуються бої в різних районах Харківщини та Донецької області, де російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових.
- ЗСУ активно ведуть оборонні дії, наносячи удари по районах зосередження ворожої техніки та особового складу.
- Повітряні сили та артилерія ефективно відбивають атаки ворога, завдаючи значних втрат військовому потенціалу противника.
Що відомо про ситуацію на фронті
Зазначається, що на Харківщині від початку доби російські окупанти за підтримки авіації та артилерії 10 разів штурмували позиції українських військових в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого.
Зазначається, що бої наразі тривають у трьох районах у Вовчанську.
Знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів.
У напрямку Куп’янська російські окупанти 8 разів намагались атакувати позиції ЗСУ поблизу Степової Новоселівки, Стельмахівки та Берестового.
Наразі українські військові відбили 6 ворожих атак. Неподалік Синьківки та Степової Новоселівки тривають бойові дії.
У напрямку Лимана на Донеччині протягом дня російські окупанти 18 разів атакували позиції українських військових в районах 6 населених пунктів.
Наразі продовжуються 6 боєзіткнень.
Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки та Невського, де відбулося близько 80% від усіх атак.
У напрямку Сіверська ворог провів 11 спроб штурмів в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Більше половини боїв продовжуються.
У напрямку Торецька російські окупанти провели 9 атак поблизу поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного.
ЗСУ вже відбили 3 ворожі атаки. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.
Найбільша інтенсивність ворожих наступальних дій зберігається у напрямку Покровська.
Тут російські окупанти від початку доби провели 37 наступальних та штурмових спроб.
Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки
Зазначається, що українські військові вже відбили 29 атак російських окупантів.
Ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки.
Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога.
У напрямку Курахового від початку доби ворог здійснив 8 безуспішних спроб просунутись вперед в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.
Триває бій в районі Красногорівки.
Що відомо про ворожі втрати
українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження.
Так, зокрема, сьогодні Повітряні сили та ракетні війська та артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та склад з боєприпасами.
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