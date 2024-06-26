За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 116 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ. Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Очеретиного на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що на Харківщині від початку доби російські окупанти за підтримки авіації та артилерії 10 разів штурмували позиції українських військових в районах Вовчанська, Липців, Сотницького Козачка і Глибокого.

Зазначається, що бої наразі тривають у трьох районах у Вовчанську.

Знищено та пошкоджено 40 одиниць озброєння і військової техніки окупантів. Також уражено 30 ворожих бліндажів.

У напрямку Куп’янська російські окупанти 8 разів намагались атакувати позиції ЗСУ поблизу Степової Новоселівки, Стельмахівки та Берестового.

Наразі українські військові відбили 6 ворожих атак. Неподалік Синьківки та Степової Новоселівки тривають бойові дії.

У напрямку Лимана на Донеччині протягом дня російські окупанти 18 разів атакували позиції українських військових в районах 6 населених пунктів.

Наразі продовжуються 6 боєзіткнень.

Ворог концентрує свої зусилля поблизу Макіївки та Невського, де відбулося близько 80% від усіх атак.

У напрямку Сіверська ворог провів 11 спроб штурмів в районах Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Більше половини боїв продовжуються.

У напрямку Торецька російські окупанти провели 9 атак поблизу поблизу Шумів, Торецька, Дачного і Північного.

ЗСУ вже відбили 3 ворожі атаки. Бойові дії тривають ще у шести локаціях.

Найбільша інтенсивність ворожих наступальних дій зберігається у напрямку Покровська.

Тут російські окупанти від початку доби провели 37 наступальних та штурмових спроб.

Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки

Зазначається, що українські військові вже відбили 29 атак російських окупантів.

Ще вісім боєзіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки.

Окупанти на напрямку втрачають в основному живу силу - за сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 200 військовослужбовців ворога.

У напрямку Курахового від початку доби ворог здійснив 8 безуспішних спроб просунутись вперед в районах населених пунктів Невельське, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

Триває бій в районі Красногорівки.

Що відомо про ворожі втрати

українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження.