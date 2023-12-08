Армія РФ не припиняє спроб захопити Авдіївський коксохім — військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ не припиняє спроб захопити Авдіївський коксохім — військові ЗСУ

Авдіївський коксохім
Джерело:  Українська правда

Злочинна армія РФ продовжує спроби захопити територію коксохімічного заводу в районі Авдіївки і застосовує велику кількість піхоти та БпЛА. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією керівника пресслужби 47-ї бригади Дмитра Лазуткіна, наразі російські окупанти в районі Авдіївки проводять атаки невеликими групами піхоти із застосуванням значної кількості БпЛА.

Ситуація залишається вкрай складною. Ворог не припиняє атак. Вони намагаються захопити Авдіївський коксохімічний завод. Буквально вчора наші бійці знищили там ДРГ – мінімум 15 людей було знищено. Відзначилися головний сержант Святенко і молодший сержант Дмитро Семеник, - зазначив Лазуткін.

Що відомо про ворожі обстріли міста і тактику армії РФ

Він підкреслив, що протягом кількох останніх днів ворожі обстріли Авдіївки майже не припиняються.

Російські військові злочинці скидають на місто керовані бомби (КАБи).

За словами Лазуткіна, інколи у місті відбуваються прильоти через кожні 30-40 хвилин, які фіксують як на околицях, так і на території Коксохіму.

Військовий також зазначив, що неможна сказати, що російських окупантів в районі Авдіївки стало менше.

Постійно лізуть хвилями. Зазвичай, це невеликі піхотні групи - 10, 12, 15 людей, іноді залучається техніка. Дуже багато у них дронів, дронів з тепловізорами. У нас вони теж є, але зараз йде зміщення паритету не на нашу користь, - наголосив Лазуткін.

Він підкреслив, що втрати злочинної армії РФ у кілька разів вищі за втрати ЗСУ.

Військовий також додав, що через високу потребу і стрімкий розхід на фронті наразі бракує високотихнологічних засобів.

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