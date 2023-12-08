Армія РФ не припиняє спроб захопити Авдіївський коксохім — військові ЗСУ

Злочинна армія РФ продовжує спроби захопити територію коксохімічного заводу в районі Авдіївки і застосовує велику кількість піхоти та БпЛА.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією керівника пресслужби 47-ї бригади Дмитра Лазуткіна, наразі російські окупанти в районі Авдіївки проводять атаки невеликими групами піхоти із застосуванням значної кількості БпЛА.
Що відомо про ворожі обстріли міста і тактику армії РФ
Він підкреслив, що протягом кількох останніх днів ворожі обстріли Авдіївки майже не припиняються.
Російські військові злочинці скидають на місто керовані бомби (КАБи).
За словами Лазуткіна, інколи у місті відбуваються прильоти через кожні 30-40 хвилин, які фіксують як на околицях, так і на території Коксохіму.
Військовий також зазначив, що неможна сказати, що російських окупантів в районі Авдіївки стало менше.
Він підкреслив, що втрати злочинної армії РФ у кілька разів вищі за втрати ЗСУ.
Військовий також додав, що через високу потребу і стрімкий розхід на фронті наразі бракує високотихнологічних засобів.
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