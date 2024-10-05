Армія РФ обстрілювала Донеччину з артилерії та авіації — загинуло двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстрілювала Донеччину з артилерії та авіації — загинуло двоє людей

Прокуратура Донецької області
Донеччина

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині 5 жовтня загинули двоє цивільних, ще 6 дістали поранень.

Головні тези:

  • Російська армія обстрілювала Донеччину 5 жовтня, що призвело до загибелі двох людей.
  • Авіаудари та артилерія пошкодили житлові будинки, електромережі, газопроводи та інфраструктуру регіону.
  • Події на Донеччині свідчать про продовження агресії та загрозу для мирного населення.

Росія вбила двох людей на Донеччині

За даними слідства, 5 жовтня 2024 року армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 ЗС РФ, ймовірно, з артилерії вдарили по м. Торецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.

Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.

О 15:00 під бомбовий удар потрапило і м. Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян — три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок.

В епіцентрах влучань засобів ураження пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили "КАБ-250".

Що відомо про наслідки обстрілу російськими окупантами Донеччини

Як зазначив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок атак злочинної армії РФ по населених пунктах у регіоні протягом 3 жовтня загинули 2 людини і ще двоє цивільних отримали поранення.

За 3 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Старій Миколаївці та Кремінній Балці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення, — підкреслив Філашкін.

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