Армія РФ обстрілювала Донеччину з артилерії та авіації — загинуло двоє людей

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині 5 жовтня загинули двоє цивільних, ще 6 дістали поранень.
Головні тези:
- Російська армія обстрілювала Донеччину 5 жовтня, що призвело до загибелі двох людей.
- Авіаудари та артилерія пошкодили житлові будинки, електромережі, газопроводи та інфраструктуру регіону.
- Події на Донеччині свідчать про продовження агресії та загрозу для мирного населення.
Росія вбила двох людей на Донеччині
Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.
О 15:00 під бомбовий удар потрапило і м. Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян — три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок.
В епіцентрах влучань засобів ураження пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили "КАБ-250".
Що відомо про наслідки обстрілу російськими окупантами Донеччини
Як зазначив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок атак злочинної армії РФ по населених пунктах у регіоні протягом 3 жовтня загинули 2 людини і ще двоє цивільних отримали поранення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-