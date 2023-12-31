Армія РФ перейшла до позиційних боїв на трьох ділянках фронту — аналітики ISW

Злочинна армія РФ перейшла до позиційних боїв в районі Куп'янська, Бахмута та Горлівки.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), не так давно командування російської окупаційної армії підтвердило проведення наступу в районі Кремінної на Луганщині.

Окрім цього військові злочинці армії РФ продовжували позиційні бої уздовж лінії фронту Куп'янськ-Сватово-Кремінна.

Зазначається, що відповідних до геолокаційних даних станом на 29 грудня, підрозділам окупантів вдалось досягти мінімального просування на захід від Діброви.

Представники українського та російського командування також підтверджують позиційні бої в районі Синьківки на Харківщині та Новоселівська, на північний захід від Сватового, а також у напрямку Лимана на північ від Григорівки та на південь від Кремінної.

Бої тривали біля Макіївки, на північний захід від Кремінної, Торського, на захід від Кремінної, та в районі Серебрянського лісництва, на південний захід від Кремінної.

На Донеччині командування російських окупантів підтвердило просування на північний захід і південний захід від Бахмута.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 30 грудня, російські війська просунулися на північні та північно-східні околиці Богданівки та на північний захід від Хромового, на північний захід від Бахмута.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 30 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Кліщіївки.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Григорівки, Хромового та Богданівки; на південний захід від Бахмута в районі Андріївки та Кліщіївки; та на північний захід від Горлівки в районі Шумів.

Окрім цього командування злочинної армії РФ також заявляє про наступ на північному фланзі в районі Авдіївки.

Геолокаційні дані станом на 30 грудня підтверджують просування росіян на північ від Степового та Авдіївки.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки, в районі Авдіївського коксохімічного заводу та Новобахмутівки, на північ від Авдіївки, в районі Степового та на захід від Кам'янки, на південний схід від Авдіївки, у районі промислової зони, та на південний захід від Авдіївки, в районі Опитного, Севєрного, Первомайського та Невельського.

Аналітики ISW зазначають, що позиційні бої також тривали на захід та південний захід від Донецька, але без підтверджених змін лінії фронту.

Окрім цього заявляється про позиційні бої поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки на захід та південний захід від Донецька.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Аналітики інформують про позиційні бої у районі Приютного, на південний захід від Великої Новосілки, та Старомайорського, на південь від Великої Новосілки, що на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Окрім цього позиційні бої тривали на захід та північ від Вербового, що на схід від Роботиного, поблизу Новофедорівки, що на північний схід від Роботиного, та Новопрокопівки, на південь від Роботиного, на захід від Роботиного і на схід від Копані, що на північний захід від Роботиного.

За інформацією українського військового аналітика Костянтина Машовця, протягом останніх 3 днів російські окупанти мали просування в районі Вербового, Роботиного та Копані і майже звкели на нівець зусилля підрозділів ЗСУ із проникнення на нинішню головну лінію оборони Росії, чого вдалось досягти у вересні цього року.

Нещодавно аналітики спостерігали ймовірний відхід українських військ у цьому районі на більш захищені позиції ближче до Роботиного, і звіти Машовця узгоджуються з цим спостереженням.

У той же час українські військові зберігають позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Позиційні бої тривають в районі Кринок.