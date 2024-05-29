Окупаційна армія РФ у злочинній війні проти України знову зганьбилась на фронті використанням дивних конструкцій, на цей раз для захисту піхоти.
Що відомо про використання російськими окупантами нової дивної конструкції на фронті
Аналітики порталу зазначають, що такі конструкції дуже схожі на засоби, які використовувались ще у Першій світовій.
Аналітики порталу підкреслюють, що дивна конструкція перевершує навіть так звані танки-сараї.
Окупаційна армія РФ використовує досвід Першої світової
Підкреслюється, що найбільш відомою аналогічною конструкцією часів Першої світової був французький Bouclier roulant — рухомий щит, вперше застосований у 1915 році.
Заявлена швидкість — 40 метрів за хвилину, яку мав забезпечувати боєць, який не лише мав це штовхати перебуваючи у середині, а ще й відстрілюватись з пістолета через бійниці та робити проходи у колючому дроті.
Але аналогічні конструкції виникали у інших арміях, зокрема російській, які також часто називались окопними щитами.
Також існував ще один відомий концептуально схожий проект з Австро-Угорщини з носимою конструкцію-трансформером.
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