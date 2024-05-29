Окупаційна армія РФ у злочинній війні проти України знову зганьбилась на фронті використанням дивних конструкцій, на цей раз для захисту піхоти.

Що відомо про використання російськими окупантами нової дивної конструкції на фронті

Аналітики порталу зазначають, що такі конструкції дуже схожі на засоби, які використовувались ще у Першій світовій.

Спроба штурму російським окупантом з застосуванням самохідної ванни? — йдеться у дописі до відео. Поширити

Аналітики порталу підкреслюють, що дивна конструкція перевершує навіть так звані танки-сараї.

Окупаційна армія РФ використовує досвід Першої світової

Є враження, що мова йде про воскресіння ще однієї риси Першої світової війни — так званих пішохідних танків. Бо на фоні величезних втрат у живій силі під час безрезультатних штурмів почали з'являтися рішення із створенням індивідуального захисту від куль та уламків. Але до винайдення синтетичних матеріалів було ще далеко, а сталевий захист був дуже важким, почались з'являтися рухомі бронещити чи капсули, розраховані на одного бійця, який мав їх штовхати, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Підкреслюється, що найбільш відомою аналогічною конструкцією часів Першої світової був французький Bouclier roulant — рухомий щит, вперше застосований у 1915 році.

Заявлена швидкість — 40 метрів за хвилину, яку мав забезпечувати боєць, який не лише мав це штовхати перебуваючи у середині, а ще й відстрілюватись з пістолета через бійниці та робити проходи у колючому дроті.

Питання на скільки у Франції такі конструкції були розповсюджені є дискусійним, за оцінками у межах десятків одиниць та обмеженим бойовим використанням через спірну ефективність. Більше того, вже через рік необхідність у таких виробах зникла остаточно, бо на полі бою вперше з'явились танки, — зазначають автори матеріалу. Поширити

Але аналогічні конструкції виникали у інших арміях, зокрема російській, які також часто називались окопними щитами.

Також існував ще один відомий концептуально схожий проект з Австро-Угорщини з носимою конструкцію-трансформером.