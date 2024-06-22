За інформацією Генштабу, від початку доби 22 червня окупаційна армія РФ проявляє найбільшу наступальну активність у напрямку Покровська та Торецька на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Зазначається, що від початку доби українські військові вже 66 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Злочинна армія РФ з артилерії продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини, здійснює повітряні атаки на Харків.

Зі сторони Бєлгорода терористи завдали сім ударів чотирнадцятьма КАБами по населеному пункту Липці, з Шебекіно. Керованою авіаційною бомбою уразили Вовчанськ.

У напрямку Куп’янська російські окупанти 9 разів пробували атакувати позиції ЗСУ в районах Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки та Стельмахівки.

ЗСУ відбили 8 ворожих атак. Триває бій поблизу Стельмахівки.

Тричі ворог намагався атакувати у напрямку Лимана на Донеччині. Одну ворожу атаку українські військові вже відбили. Тривають бойові дії поблизу Тернів та Невського.

Борова та Підлиман зазнали ударів керованими авіаційними бомбами.

У напрямку Сіверська зафіксовано ворожі атаки поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки.

ЗСУ вже відбили 8 атак російських окупантів. Продовжуються бойові дії.

Ворог також нарощує темпи наступальних дій в районах Горлівки та Торецька.

Сил оборони організовано стримують штурмові дії противника, чотири атаки відбито, ще три - продовжуються.

В районі Покровська окупанти від початку доби вже здійснили 22 атаки на позиції українських військових поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровського.

Наразі вже відбито 14 ворожих атак. Тривають ще 8 боїв.

У напрямку Курахового злочина армія РФ намагається вести наступ поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Тут вже відбито 3 ворожі атаки і ще три боєзіткнення тривають.

Відбито також 3 ворожі атаки біля Старомайорського та Водяного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

Зазначається, що окупаційна армія РФ здійснила три провальні атаки в районі Роботиного, Малої Токмачки та Кам’янського.

Триває ще один бій.

В районі Кринок на лівобережжі Херсонщини відбито одну ворожу атаку в районі Кринок.