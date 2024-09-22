Армія РФ запустила понад 900 КАБів та 400 дронів по Україні за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 900 КАБів і близько 400 дронів. Також російська армія запустила близько 30 ракет.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень

Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 "Шахедів", майже 30 ракет різних типів. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки.

Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня, — підсумував Володимир Зеленський. Поширити

Сили ППО збили 71 "шахед" під час нової атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях