Армія РФ запустила понад 900 КАБів та 400 дронів по Україні за останній тиждень

За останній тиждень РФ застосувала по Україні понад 900 КАБів і близько 400 дронів. Також російська армія запустила близько 30 ракет.
Головні тези:
- Російська армія запустила понад 900 КАБів та приблизно 400 дронів по Україні за останній тиждень.
- Президент України Володимир Зеленський закликав посилити оборонні можливості для захисту життів людей і безпеки країни.
- Під час останньої атаки РФ сили ППО збили 71 "Шахед" інші ударні БПЛА за допомогою авіації та зенітних ракетних систем.
- Протиповітряні оборонні сили України працювали у багатьох областях, включаючи Хмельницьку, Вінницьку, Київську та інші.
- Російські війська атакували Харків авіабомбами, поранено 21 людину, в тому числі дитину та підлітків.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією дронів та ракет на Україну за тиждень
Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україні необхідно посилити спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки.
Сили ППО збили 71 "шахед" під час нової атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 22 вересня противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БПЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БПЛА, ще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.
Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях
Нагадаємо, 22 вересня російські війська вдарили авіабомбами по Харкову. Була атакована звичайна житлова багатоповерхівка.Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала, серед яких 8-річна дитина та двоє підлітків 17 років.
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