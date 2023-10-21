Армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову. У місті пролунали вибухи

Злочинна армія РФ атакує Харків ракетами. У місті пролунала серія вибухів.
Що відомо про ракетну атаку армії РФ по Харкову
За інформацією від керівника області Олега Синєгубова, мера міста Ігоря Терехова та представників Повітряних сил, злочинна армія РФ атакує Харків ракетами.
У Повітряних силах попередили про загрозу атаки ворожими балістичними ракетами.
В свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону знаходитися в укриттях.
За інформацією керівника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, на момент заяви мером міста про ракетну атаку, ракет у повітрі вже не було.
Він зазначив, що загроза нових ракетних ударів зберігається.
Він повідомив, що ракетний удар по Харкову окупанти завдали з Бєлгорода ракетами С-300.
Що відомо про атаки армії РФ по Херсонщині
За інформацією керівника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, злочинна армія РФ скинула на регіон протягом дня 24 керовані авіабомби.
За його даними, сьогодні під вогнем були 4 населених пункти Бериславського району.
Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Внаслідок чого, в місті є влучання в адмінбудівлю.
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