Армія РФ зазнала шалених втрат на Таврійському напрямку — Тарнавський

Злочинна армія РФ протягом доби втратила на Таврійському напрямку не менше 500 військових та купу бронетехніки.

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку

За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони Таврійського напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, протягом доби українські військові ліквідували близько 500 російських окупантів і до 50 одиниць ворожої техніки.

У той же час, як зазначив Тарнавський, ворог завдав по позиціях українських військових 1 ракетний та 24 авіаудари, провів 53 безуспішні спроби атак і 685 разів вдарив з артилерії по позиціях ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон, - наголосив Тарнавський. Поширити

За його словами, ЗСУ знищили до 50 одиниць військової техніки, зокрема, 11 танків, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

Близько 80% усієї ворожої техніки протягом доби було знищено на території Донецької області.

Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.

Що відомо про ситуацію на півдні України

За інформацією представників пресцентру Сил оборони півдня, протягом доби були зафіксовані десятки ворожих ракетних та авіаударів, а також атаки дронами по територіях півдня України.

У тому числі окупанти запустили три ракети по Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, але вони вибухнули у повітрі.

За даними українських військових, протягом доби противник здійснив пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря.

Три ракети невизначеного типу були спрямовані ворогом ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину, але не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

Пізніше крилатою ракетою Х-59 ворог завдав удару по передмістю Кривого Рога. Внаслідок влучання по території дачного кооперативу загинула людина та поранено ще одну цивільну особу, пошкоджено три будинки.

Одночасно із пуском КАБів по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині - удари припали на відкриті території.

Вночі ворог також завдав комбінованого удару крилатими ракетами "Іскандер-К" та БпЛА типу "Shahed-131/136" по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих, - зазначають у пресцентрі ОК “Південь”. Поширити

Зазначається, що протягом доби зафіксовано 10 ворожих авіаційних ударів із застосуванням 30 керованих авіабомб по населених пунктах правобережної Херсонщини – населених пунктах Берислав, Ольгівка, Микільське, Тягинка, Миколаївка.

Внаслідок ударів загинула цивільна людина, один будинок зруйновано, пошкоджено ще півтора десятка житлових будинків.

пунктах, місцях імовірного скупчення людей. Двічі за добу таких атак зазнала Золота Балка.

Також ворог здійснив близько 50 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів Миколаївщини та Херсонщини. Внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків та господарчу будівлю.

Водночас Сили оборони півдня продовжують виконання вогневих завдань. Зокрема, за минулу добу ліквідовано 28 окупантів. Знищено дві БМП, гармату, станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21" та 6 одиниць автобронетехніки.

Наразі у Чорному морі перебуває чотири кораблі ворожого флоту, з них на бойовому чергуванні один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".