Армія РФ збільшила кількість атак в районі Часового Яру

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ збільшила кількість штурмів в районі Часового Яру на Донеччині.

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру на Донеччині

Волошин зазначив, що російські окупанти зменшили використання авіації, однак замість цього збільшили кількість артилерійських ударів.

Протягом минулої доби в районі Часового Яру було зафіксовано 1 тис 100 мінометних та артилерійських обстрілів.

Останнім часом ворог проводить штурми із застосуванням техніки. В середньому ворожа армія проводить 5-6 штурмів на добу. За минулу добу на тому напрямку наші захисники знищили 47 окупантів, 107 отримали поранення. Середня статистика — ворог втрачає 50-60 військових під час штурмів, — підкреслив Волошин. Поширити

Що відомо про ситуацію на інших ділянках фронту

За інформацією Генштабу, ввечорі, 28 травня, окупаційна армія РФ збільшила кількість атак уздовж всієї лінії фронту.

Від початку доби українські військові вже 108 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Наразі бойові дії тривають на 18 напрямках фронту. Найбільш напружену ситуацію зафіксовано в районі Покровська на Донеччині.

На Харківщині від початку доби російські окупанти здійснили 6 безуспішних атак.

Наразі українські військові відбивають 2 ворожі атаки в районі Вовчанська.

В районі Куп’янська російські окупанти 19 разів намагались прорвати оборону ЗСУ.

Зараз триває відбиття двох ворожих атак в районах населених пунктів Петропавлівка та Дружелюбівка.

Від початку доби ворог втратив на цьому напрямку 35 загарбників, одну артсистему. Окрім цього пошкодження отримав ворожий танк, автотехніка та ще одна артсистема.

В районі Лимана російські окупанти 16 разів безуспішно намагались прорвати оборону ЗСУ.

У напрямку Сіверська підрозділи злочинної армії РФ намагаються вести атаки поблизу Білогорівки. Зафіксовано 8 ворожих атак, з яких 7 вже відбито і відбиття ще однієї триває.

У напрямку Краматорська від початку доби окупанти 6 разів намагались покращити тактичне положення. ЗСУ відбили всі ворожі спроби просунутись.

В районі Покровська наразі тривають 10 боєзіткнень і відбито 15 ворожих атак.

Російські загарбники атакують поблизу населених пунктів Новоолександрівка та Сокіл.

У напрямку Курахового від початку доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Наразі ЗСУ відбили 8 і триває відбиття ще однієї ворожої атаки.

Відбито п’ять ворожих атак і триває відбиття ще однієї в районі Старомайорського.

На лівобережжі Херсонщини зафіксовано 10 ворожих атак. Наразі триває бій в районі населеного пункту Олешківські Піски.