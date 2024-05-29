За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ намагається провести перегрупування в районі Часового Яру і зменшила кількість штурмів.
Що відомо про ситуацію на Донеччині
Волошин зазначив, що в районі Часового Яру зафіксували 405 ворожих обстрілів, з яких 293 — протягом минулої доби.
За його словами, більшу частину обстрілів російські окупанти проводять по південній частині міста.
Речник ОСУВ “Хортиця” також додав, що загалом кількість ворожих обстрілів зросла 7% у порівнянні з минулим тижнем.
При цьому, як зазначив Волошин, злочинна армія РФ від початку доби провела 8 атак в районі Білогорівки.
Три штурми проводились із застосуванням бронетехніки.
Протягом минулого тижня загальна кількість ворожих штурмів у цьому районі збільшилась на 1%.
За словами Волошина, в середньому окупаційна армія РФ проводить до 5 штурмових дій на добу.
Речник ОСУВ “Хортиця” також підкреслив, що на цьому напрямку зменшилась кількість ворожих артилерійських і мінометних обстрілів.
Волошин зазначив, що наразі більшість будівель знищено і ворожа артилерія намагається прикривати піхоту.
Він також додав, що у напрямку Краматорська російські окупанти від початку доби двічі намагались вибити українських військових з оборонних позицій.
Безуспішні спроби штурмів армії РФ відбито у районах Іванівського та Кліщіївки.
Що кажуть у Генштабі
За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові 40 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
Найбільша кількість ворожих атак зафіксована в районах Куп’янська та Покровська.
Там відбулося та триває більше половини від усіх сьогоднішніх боєзіткнень.
На Харківщині тривають бої в районі Вовчанська.
Відбито 2 ворожі атаки неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Тривають бойові дії у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки.
Загалом кількість ворожих атак від початку доби на цих напрямках зросла до 10.
В районі Покровська на Донеччині тривають три боя поблизу Новоселівки Першої, також ЗСУ ведуть бої з російськими окупантами в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського.
Відбито штурмові дії, зокрема, біля населених пунктів Новоолександрівка і Яснобродівка.
Загалом на напрямку відбулося і ще триває 16 боїв.
Злочинна армія РФ тричі від початку доби намагалась провести атаки в районі Красногорівки.
Одну атаку відбито і триває відбиття ще двох.
ЗСУ також відбили три ворожі спроби наступу поблизу Старомайорського.
У Запорізькій області російські окупанти двічі атакували біля Малих Щербаків, та провели одну атаку у районі Малої Токмачки.
На лівобережжі Херсонщини відбито одну ворожу атаку в районі Кринок.
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