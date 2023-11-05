Армія РФ змінює тактику в районі Бахмута — військовий ЗСУ

Військові злочинці окупаційної російської армії змінюють тактику ведення бойових дій в районі Бахмута на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією командира роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ої ОМБ ім. Івана Сірка Юрія Федоренка, майже цілодобово тривають важкі бої.
Він підкреслив, що щодо зміни ворогом тактики мова йде про заміну ворогом особового складу для проведення атак.
Чим окупанти намагаються створити ЗСУ проблеми в районі Бахмута
За його словами, ворог активно застосовує БпЛА, зокрема, не тільки військові, а й цивільні.
Федоренко підкреслив, що на окремих ділянках спостерігається дуже велика кількість БпЛА окупантів.
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