Армія РФ змінює тактику в районі Бахмута — військовий ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ змінює тактику в районі Бахмута — військовий ЗСУ

Знищений танк армії РФ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Військові злочинці окупаційної російської армії змінюють тактику ведення бойових дій в районі Бахмута на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією командира роти ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ої ОМБ ім. Івана Сірка Юрія Федоренка, майже цілодобово тривають важкі бої.

Бої важкі, тривають цілодобово, тому що гармати не стихають ні вдень, ні вночі. І противник намагається змінювати тактику ведення бойових дій для того, щоб отримати успіх. Але ініціатива повною мірою продовжує залишатись на боці Сил оборони, - зазначає Федоренко.

Він підкреслив, що щодо зміни ворогом тактики мова йде про заміну ворогом особового складу для проведення атак.

На деяких відрізках намагаються штурмувати переважно мобілізованими або представниками приватної військової компанії типу "Штурм Z", на деяких – професійно підготовленими військовослужбовцями-контрактниками. Десь штурмує виключно живою силою за підтримки артилерійських засобів, десь – за підтримки броньованої техніки, легкоброньованої техніки, - пояснює військовий.

Чим окупанти намагаються створити ЗСУ проблеми в районі Бахмута

За його словами, ворог активно застосовує БпЛА, зокрема, не тільки військові, а й цивільні.

Федоренко підкреслив, що на окремих ділянках спостерігається дуже велика кількість БпЛА окупантів.

Але і Сили оборони, розуміючи як діє противник, адекватно і ефективно реагують на ті виклики, і, завдяки нашим міжнародним партнерам та українській нації, в нас з’являються засоби, які допомагають виявляти ворожі БПЛА і, відповідно, їх приземляти, - підкреслив військовий.

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