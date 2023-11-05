Армія РФ змінює тактику в районі Бахмута — військовий ЗСУ

Але і Сили оборони, розуміючи як діє противник, адекватно і ефективно реагують на ті виклики, і, завдяки нашим міжнародним партнерам та українській нації, в нас з’являються засоби, які допомагають виявляти ворожі БПЛА і, відповідно, їх приземляти, - підкреслив військовий.