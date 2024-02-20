Армія РФ знизила темп наступу після окупації Авдіївки — аналітики

Темп наступальних операцій РФ під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Окупантам доведеться або взяти оперативну паузу, або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.

Аналітики проаналізували ситуацію в Авдіївці після окупації міста армією РФ

Відомство посилається на заяву речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія, який зазначив, що за минулу добу кількість російських обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася.

Також істотно зменшилися російські обстріли й активність авіації у цьому районі. Наразі російські війська перегруповуються та ведуть розчищення міста.

Українські сили відійшли на нову лінію оборони, яку Збройні сили підготували заздалегідь й укріпили на "кількох рівнях".

У звіті зазначається, що російським силам, імовірно, доведеться провести оперативну паузу, перш ніж відновити суттєві наступальні операції на Авдіївському напрямку, або доведеться перекинути на ділянку додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки, — зазначається у звіті. Поширити

Лиховій та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, навпаки, заявили, що російське командування, ймовірно, найближчим часом перекине сконцентровані навколо Авдіївки сили, на інші, невизначені ділянки лінії фронту.

Євлаш заявив, що російським військам, ймовірно, знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути підрозділи з Авдіївки в бій у невизначених районах фронту.

ISW поки не спостерігає жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що наразі дислокується поблизу Авдіївки, — йдеться у звіті. Поширити

Що відомо про відступ ЗСУ з Авдіївки

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.