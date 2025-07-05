Астрономи виявили в Сонячній системі "непроханого гостя"

Як повідомляє команда агенції NASA, у Сонячній системі був зафіксований таємничий космічний об'єкт, що завітав до нас з незвіданих просторів міжзоряного простору.
Головні тези:
- Міжзоряна комета 3I/ATLAS не становить загрози для нашої планети.
- Комета тримається на безпечній відстані від Землі та можливо наблизиться до орбіти Марса.
Що відомо про нову таємничу подію в космосі
“Непроханого гостя” змогли вперше зафіксувати за допомогою телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).
За словами астрономів, йдеться про міжзоряну комету, яка отримала назву 3I/ATLAS — її вдалося виявити 1 липня.
Що важливо розуміти, це третій підтверджений міжзоряний об'єкт.
Комету змогли зафіксувати, коли вона перебувала на відстані 670 мільйонів кілометрів від Землі.
Окрім того, наголошується, що найближче наближення 3I/ATLAS до Сонця відбудеться близько 30 жовтня.
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