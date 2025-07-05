Астрономи виявили в Сонячній системі "непроханого гостя"

Як повідомляє команда агенції NASA, у Сонячній системі був зафіксований таємничий космічний об'єкт, що завітав до нас з незвіданих просторів міжзоряного простору.

Що відомо про нову таємничу подію в космосі

“Непроханого гостя” змогли вперше зафіксувати за допомогою телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

За словами астрономів, йдеться про міжзоряну комету, яка отримала назву 3I/ATLAS — її вдалося виявити 1 липня.

Що важливо розуміти, це третій підтверджений міжзоряний об'єкт.

Комету змогли зафіксувати, коли вона перебувала на відстані 670 мільйонів кілометрів від Землі.

У NASA заявили, що цей міжзоряний об'єкт не становить загрози для нашої планети. За словами представників агентства, комета 3I/ATLAS триматиметься на безпечній відстані щонайменше 1,6 астрономічних одиниць, що становить близько 240 мільйонів кілометрів. Є ймовірність, що вона потрапить на орбіту Марса. Поширити

Окрім того, наголошується, що найближче наближення 3I/ATLAS до Сонця відбудеться близько 30 жовтня.