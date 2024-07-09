Атака РФ по Україні 8 липня. Дипломатичні представництва у Києві вшанували загиблих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Україні 8 липня. Дипломатичні представництва у Києві вшанували загиблих

Київ
Джерело:  Укрінформ

Дипломатичні представництва низки країн приспустили прапори на будівлях посольств у Києві на знак жалоби за загиблими українцями внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Головні тези:

  • Дипломатичні представництва ряду країн приспустили прапори у Києві на знак жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ 8 липня.
  • Президент України Володимир Зеленський оголосив, що в результаті атаки загинуло 38 людей, а десятки госпіталізовані внаслідок ракетних обстрілів.
  • Лідери держав показали підтримку та готовність до спільних кроків для захисту мирного населення України від російського терору.
  • Рятувальні роботи на місцях влучання російських ракет продовжуються.
  • Світова спільнота виявляє підтримку та обіцяє необхідну силу для перемоги над російським терором та захисту невинних життів.

Дипломатичні представництва у Києві вшанували пам’ять загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Фотографії з приспущеними прапорами оприлюднено на сторінках послів у соцмережі Х.

Посольство Німеччини в Україні

Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту, — написав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс у своєму дописі заявив, що російське зло треба перемогти.

Британський прапор приспущений біля посольства в Києві сьогодні, коли Україна відзначає День національної скорботи на честь жертв жорстоких ракетних атак Росії вчора. Ми їх пам'ятатимемо. Це зло треба перемогти.

Мартін Гарріс

Мартін Гарріс

Посол Британії в Україні

Посольство Британії в Україні

Посольство Італії приспустило італійський та європейський прапори на знак жалоби за загиблими через російські атаки по Україні 8 липня.

У результаті атаки РФ по Україні 8 липня загинуло 38 людей

Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський.

У лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі.

З дитячої лікарні «Охматдит» усіх пацієнтів переведено до інших медичних закладів, зазначив Зеленський.

В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає. Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору.

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