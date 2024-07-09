Атака РФ по Україні 8 липня. Дипломатичні представництва у Києві вшанували загиблих

Дипломатичні представництва низки країн приспустили прапори на будівлях посольств у Києві на знак жалоби за загиблими українцями внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Дипломатичні представництва у Києві вшанували пам’ять загиблих внаслідок ракетної атаки РФ

Фотографії з приспущеними прапорами оприлюднено на сторінках послів у соцмережі Х.

Посольство Німеччини в Україні

Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту, — написав посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Поширити

Ми сумуємо за жертвами вчорашньої ракетної атаки Росії на Київ і Україну. Посольство сьогодні приспустило прапори. Ми допоможемо постраждалим та їхнім родинам. Дієву підтримку з Німеччини отримають передусім діти з Охматдиту. #StandWithUkraine pic.twitter.com/kPxAZuHgpo — Martin Jaeger (@MJaegerT) July 9, 2024

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс у своєму дописі заявив, що російське зло треба перемогти.

Британський прапор приспущений біля посольства в Києві сьогодні, коли Україна відзначає День національної скорботи на честь жертв жорстоких ракетних атак Росії вчора. Ми їх пам'ятатимемо. Це зло треба перемогти. Мартін Гарріс Посол Британії в Україні

Посольство Британії в Україні

Посольство Італії приспустило італійський та європейський прапори на знак жалоби за загиблими через російські атаки по Україні 8 липня.

У результаті атаки РФ по Україні 8 липня загинуло 38 людей

Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський.

У лікарнях Києва перебувають 64 особи, 28 госпіталізовані у Кривому Розі, 6 осіб — у Дніпрі. Поширити

З дитячої лікарні «Охматдит» усіх пацієнтів переведено до інших медичних закладів, зазначив Зеленський.