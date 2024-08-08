За словами генерал-майора армії Австралії у відставці Міка Раяна, злочинна армія РФ зможе підтримувати власний наступ на сході України не більше двох місяців.
Головні тези:
Армія РФ може закінчити наступ в Україні у найближчі місяці, адже втрати військ вже стають неприпустимими.
Україні важливо використовувати шанс для контрнаступу, знаходячи слабкі місця російських окупантів.
Потенціал України для ефективного управління воєнними операціями підкреслено австралійським генералом.
Аналіз застосування ударного комплексу Києва проти ключових цілей Росії вказує на стратегічні дії України.
Важливі рішення про проведення майбутніх операцій та розстановку пріоритетів залишаються в компетенції України.
Що відомо про ймовірне провальне завершення наступу армії РФ в Україні
Міка Раян підкреслив, що в російських окупантів наприкінці 2023 року була можливість переломити хід розв’язаної злочинної війни проти України, однак протягом останніх 6 місяців вони не змогли її реалізувати.
Він зазначив, що найближчим часом керівництво злочинної армії РФ змушене буде зупинити наступ і провести перегрупування.
Він додав, що Україна зі свого боку вже зараз може уважно вивчати ситуацію на фронті і шукати слабкі місця російських окупантів.
Що Україні необхідно для проведення нового контрнаступу
Раян зазначив, що на шляху до проведення нового контрнаступу українське керівництво може зіткнутись із додатковими перешкодами.
Він також звернув увагу на те, що Україна зберігає і розвиває потенціал для ефективного управління оперативними та стратегічними кампаніями зі знищення ворожих цілей.