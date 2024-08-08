За словами генерал-майора армії Австралії у відставці Міка Раяна, злочинна армія РФ зможе підтримувати власний наступ на сході України не більше двох місяців.

Що відомо про ймовірне провальне завершення наступу армії РФ в Україні

Міка Раян підкреслив, що в російських окупантів наприкінці 2023 року була можливість переломити хід розв’язаної злочинної війни проти України, однак протягом останніх 6 місяців вони не змогли її реалізувати.

Російським сухопутним військам вдалося відвоювати лише невеликі ділянки землі. Загалом загальна площа території, зайнятої Росією з січня 2024 року, становить близько 930 кв км. Важко назвати ці завоювання успіхом, якщо вони далися ціною втрати 180 тис солдатів російської армії, згідно з оцінками західної розвідки. Московські війська не закінчили наступ. Вони продовжують атакувати за кількома фронтами на землі і бомбити українську інфраструктуру з повітря. Але навіть найбільші боєздатні військові формування не можуть підтримувати наступ вічно, і після втрати такої кількості військ вікно можливостей для Росії може скоро закритися, - зазначає австралійський генерал у відставці. Поширити

Він зазначив, що найближчим часом керівництво злочинної армії РФ змушене буде зупинити наступ і провести перегрупування.

У військових інститутах це називається кульмінаційним моментом - час, коли в атакуючої сили закінчуються люди, техніка і потенціал, необхідні для ефективної боротьби, - пояснює Раян. Поширити

Він додав, що Україна зі свого боку вже зараз може уважно вивчати ситуацію на фронті і шукати слабкі місця російських окупантів.

Військові ЗСУ

Вона може співпрацювати з НАТО для навчання і підготовки до нових наступальних операцій. Вона може керувати зовнішніми очікуваннями. І вона може розробити нову концепцію перемоги - таку, яка зробить військове становище Росії дійсно неспроможним. Саме тоді і тільки тоді Україна зможе вести переговори на вигідних умовах і здобути міцну перемогу, - підкреслює австралійський військовий. Поширити

Що Україні необхідно для проведення нового контрнаступу

Раян зазначив, що на шляху до проведення нового контрнаступу українське керівництво може зіткнутись із додатковими перешкодами.

Україні необхідно знайти швидкі та ефективні рішення для виховання і навчання більшої кількості окремих солдатів, а також для оснащення нових бригад, - підкреслює генерал-майор армії Австралії у відставці. Поширити

Він також звернув увагу на те, що Україна зберігає і розвиває потенціал для ефективного управління оперативними та стратегічними кампаніями зі знищення ворожих цілей.