Австрійський полковник Райснер описав сьому фазу війни РФ проти України

За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну, війна пройшла чимало етапів, які мали свої визначальні риси. Що стосується поточної фази бойових дій — сьомої — то вона характеризується втратою ресурсів обох сторін. Таким бачення поділився полковник служби генерального штабу Австрії Маркус Райснер.

Поточні події на фронті та за його межами мають вирішальне значення для фіналу війни

Як зазначає австрійський військовий, наступ армії РФ, який почався у березні та триває досі, був спробою Кремля розтягнути українські сили.

Його (наступу — ред.) початком фактично став російський наступ на територію на північ від Харкова… Можна розпізнати оперативний намір РФ розтягнути українські збройні сили. Інакше кажучи, було зроблено спробу відволікти ЗСУ з Донбасу, — пояснив Маркус Райснер. Поширити

Ба більше, як відомо, цей етап війни також характеризується збільшенням кількості залучених солдатів РФ.

Згідно з останніми даними, наразі залучено близько 650 тис. російських солдатів.

Що важливо розуміти, з них близько 520 тисяч перебувають на фронті. Вони намагаються просунутися вперед, перш за все, на Донбасі.

Райснер також звертає увагу на те, що вирішальним фактором для цієї сьомої фази є ресурси.

На стратегічному рівні метою (Росії — ред.) є виснаження України за допомогою повітряних ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури, — наголосив він. Поширити

Ситуація на фронті 30 липня

Протягом поточної доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала 71 авіаційний удар із застосуванням 107 КАБів, 340 ударів дронами-камікадзе.

Окрім того, ворог здійснив близько 3 тисяч обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Веселого, Іванівки, Желанного та Яснобродівки. Поширити

Згідно з останніми даними, втрати ворога на цьому напрямку становлять 265 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, три ББМ, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну — спеціальної. Окрім того, три автомобіля та дві ворожі гармати були пошкоджені.