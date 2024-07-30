Австрійський полковник Райснер спрогнозував 3 сценарії розвитку війни РФ проти України

За словами полковника Збройних сил Австрії Маркуса Райснера, він наразі бачить 3 сценарії подальшого розвитку ситуації у розв'язаній Росією злочинній війні проти України.
Головні тези:
Успіх України у війні з Росією залежить від підтримки західних партнерів та постачань озброєнь.
Стратегія масових атак та застосування зброї великої дальності є важливою для послідовних ударів по російських силах у війні на виснаження.
Обмеження застосування певних систем озброєнь союзниками ускладнюють розвиток війни та можливість завдання значущої шкоди противнику.
Щоб долати російську сторону у війні, Україні необхідні системи озброєнь великої дальності та підтримка союзників.
Для досягнення успіху в війні потрібно масоване та інтенсивне застосування зброї, що стикається із складнощами через обмеження та адаптивність Росії.
Як може далі розвиватись війна Росії проти України
За його словами, у першому випадку українським військовим вдається досягти значного прориву і завдати поразки окупаційній армії РФ, повернувши окуповані країною-агресоркою території до кордонів 1991 року.
Другим варіантом він називає прорив окупаційної армії РФ і програш України.
Він зазначив, що мало ймовірно, що російським окупантам вдасться дійти аж до Львова.
Третім сценарієм він називає фактичне “замороження” розв’язаної Кремлем війни.
За його словами, у розв’язаній Росією війні на виснаження Україна зможе вистояти лише за потужної підтримки партнерів.
За словами військового, Україна вже вписала себе в історію і це не можна буде стерти.
Чи достатню допомогу Україні надають партнери для перемоги у війні
Австрійський військовий зазначив, що у війні на виснаження точкові удари не дають результату, натомість необхідно здійснювати масовані атаки.
Він констатував, що наразі в України не має такої можливості.
Райснер зазначив, що для зміни ситуації у війні Україні необхідні системи озброєння великої дальності та зняття партнерами обмежень щодо використання їхньої зброї для ударів по стратегічних цілях на території Росії.
За його словами, США не зацікавлені в тому, щоб знищити Росію, або змусити її капітулювати, а просто намагаються поставити Кремль на місце.
За його словами, атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в Росії скоротили російське виробництво на 5-10%, що не є критичним для ворога.
При цьому він попередив, що не має якоїсь визначної системи озброєнь, здатної переломити хід війни, в тому числі і F-16, оскільки злочинна армія РФ швидко пристосовується.
Райснер наголосив, що для досягнення ефекту потрібне масоване застосування зброї – "за короткий проміжок часу, протягом 14 днів, майже щодня, потрібно завдати потужних ударів, щоб сильно вразити ворога та змусити відступити".