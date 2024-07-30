Австрійський полковник Райснер спрогнозував 3 сценарії розвитку війни РФ проти України

Як може далі розвиватись війна Росії проти України

На мій погляд, є три варіанти розвитку подій. І всі три варіанти залежать від того, наскільки активно Захід підтримуватиме Україну. Чому? Україна зараз має дуже обмежені можливості забезпечити стійкі поставки до Збройних сил за рахунок власного військово-промислового комплексу і населення. Іншими словами, все залежить від ресурсів, які Захід надає Україні, як військових, так і цивільних, - пояснює Райснер. Поширити

За його словами, у першому випадку українським військовим вдається досягти значного прориву і завдати поразки окупаційній армії РФ, повернувши окуповані країною-агресоркою території до кордонів 1991 року.

Імовірність цього на даний момент низька. Чому? Через величезний тиск росіян по всьому фронту, - вважає австрійський військовий. Поширити

Артилерія ЗСУ

Другим варіантом він називає прорив окупаційної армії РФ і програш України.

Він зазначив, що мало ймовірно, що російським окупантам вдасться дійти аж до Львова.

Чому? Тому що у російської сторони також немає ресурсів і можливостей для такого масштабного прориву. Проте цілком можливо, що росіяни будуть використовувати вже здійснені прориви або вторгнення, - підкреслив Райснер. Поширити

Третім сценарієм він називає фактичне “замороження” розв’язаної Кремлем війни.

Іншими словами, буде якесь перемир'я. Але це можливо лише за умови, якщо обидві сторони вбачатимуть у цьому сенс. На даний момент ми поки не бачимо такої ситуації в ході війни, коли обидві сторони визнають це доцільним, хоча, на мою думку, вже видно деякі сигнали. Згадайте, що нещодавно Президент Зеленський зауважив, що Росія повинна бути присутня на наступній мирній конференції. Це може бути початком зондування можливостей для переговорів, - зазначає Райснер. Поширити

За його словами, у розв’язаній Росією війні на виснаження Україна зможе вистояти лише за потужної підтримки партнерів.

І Україна має тут проблему – її успіх залежить не від власної волі, а фактично від волі тих, хто її підтримує. У військовій справі це називається "центр тяжіння". Навіть якщо Україна продовжуватиме далі хоробро битися, вона зможе досягти своєї мети лише за умови, що Захід продовжуватиме підтримувати Україну. В іншому випадку буде важко. Але це також те, що можна побачити в історичному контексті. Можливо, буде якийсь проміжний період, що триватиме кілька десятиліть, допоки не відбудеться наступний ключовий етап розвитку. І тут важливо розуміти, що ця ситуація означає для Росії в довгостроковій перспективі зростання ізоляції і так далі, - наголошує австрійський військовий. Поширити

За словами військового, Україна вже вписала себе в історію і це не можна буде стерти.

Це – факт. Оборонний успіх, якого насправді досягла Україна, є історичним фактом. Про це будуть написані сотні книг, - переконаний Райснер. Поширити

Чи достатню допомогу Україні надають партнери для перемоги у війні

Австрійський військовий зазначив, що у війні на виснаження точкові удари не дають результату, натомість необхідно здійснювати масовані атаки.

Він констатував, що наразі в України не має такої можливості.

Райснер зазначив, що для зміни ситуації у війні Україні необхідні системи озброєння великої дальності та зняття партнерами обмежень щодо використання їхньої зброї для ударів по стратегічних цілях на території Росії.

Україна намагається обійти це шляхом застосування безпілотників для атак на нафтопереробні заводи або аеродроми російської авіації. Але ефект можливий тільки тоді, коли ці обмеження будуть подолані… У війні на виснаження не окремі точкові удари з високою точністю змінюють ситуацію. Потрібні масовані атаки, численні удари з високою інтенсивністю та протягом певного часу, щоб справді зламати супротивника. Основна проблема, з якою тут зіткнулася Україна, полягає в тому, що хоча їй і постачаються високоякісні та високоточні системи озброєння від Заходу, вона не може використовувати їх тією мірою та в тому масштабі, щоб здійснити суттєвий вплив на російську сторону, - пояснює австрійський полковник. Поширити

За його словами, США не зацікавлені в тому, щоб знищити Росію, або змусити її капітулювати, а просто намагаються поставити Кремль на місце.

Це часто повторюється в самих Сполучених Штатах: не "знищити Росію", а "стримувати Росію". І це також видно на багатьох прикладах, зокрема, кількості поставлених систем озброєнь. Згадайте системи HIMARS, які продемонстрували велику ефективність. Тоді Україна хотіла отримати 300 одиниць, але поки що отримала трохи менше 48. Згадайте про затримку поставок F-16, про обмеження на застосування ATACMS. Крім того, США дали зрозуміти, що атаки на нафтопереробні заводи не зовсім позитивно сприймаються, оскільки це може призвести до дефіциту ресурсів на світових ринках, - зазначає Райснер. Поширити

За його словами, атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в Росії скоротили російське виробництво на 5-10%, що не є критичним для ворога.

Для досягнення реального ефекту потрібно більше інтенсивних масованих атак, щоб дійсно завдати економічної шкоди Росії та позбавити її ресурсів, необхідних для продовження війни на фронті в Україні, - підкреслює Райснер. Поширити

При цьому він попередив, що не має якоїсь визначної системи озброєнь, здатної переломити хід війни, в тому числі і F-16, оскільки злочинна армія РФ швидко пристосовується.

Було видно, що Росія змогла адаптуватися до застосування HIMARS. Наприклад, децентралізувавши свою логістику, а також використовуючи засоби радіоелектронної боротьби та глушіння ракет GMLRS, випущених HIMARS. Те ж саме стосується і застосування касетних боєприпасів та ATACMS. Вони були успішно застосовані проти аеродромів та систем ППО російських повітряно-космічних сил, але можна побачити, що Росія вже змогла швидко адаптуватися, - зазначає австрійський полковник. Поширити

Райснер наголосив, що для досягнення ефекту потрібне масоване застосування зброї – "за короткий проміжок часу, протягом 14 днів, майже щодня, потрібно завдати потужних ударів, щоб сильно вразити ворога та змусити відступити".