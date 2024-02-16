Американський лідер Джо Байден поділився зі світом своєю реакцією на те, що Палата представників пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт з допомогою для України.
Байден жорстко розкритикував Палату представників
За словами президента США, безвідповідальне рішення Палати представників у такий важливий історичний момент ніхто ніколи не забуде.
З коментарем з цього приводу також виступив речник Білого дому Ендрю Бейтс.
Він звинуватив у всьому безпосередньо спікера Палати представників США Майка Джонсона.
Як зазначає Бейтс, щодня через спікера Джонсона ситуація з нацбезпекою США суттєво погіршується, а “Америка програє”.
Що важливо знати про рішення Палати представників США
Як уже згадувалося раніше, 16 лютого в Палаті представників не відбудеться жодного голосування — усі вони були скасовані.
Члени палати планують повернутися до роботи 28 лютого.
Це означає, що довгоочікуване голосування за рішення про кошти для України відклали щонайменше на два тижні.
Що важливо розуміти, ініціатором цього рішення був спікер палати Майк Джонсон, який раніше уже погрожував не винести на голосування проєкт з допомогою для України.
Також він скаржиться, що Білий дім не хоче організувати йому перемовини з Джо Байденом з цього приводу.
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