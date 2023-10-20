Байден терміново звернувся до американського народу щодо України — відео

Очільник Білого дому Джо Байден під час звернення до нації заявив, що надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти Україні, а також Ізраїлю.
Байден хоче передати масштабну допомогу для України та Ізраїля
За словами американського лідера, він надішле "терміновий бюджетний запит" до Конгресу, щоб "профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну".
Що важливо розуміти, ще декілька днів тому американські журналісти дізналися про те, що очільник Білого дому розраховує отримати 60 млрд доларів для України та допомогу для Ізраїлю у запиті на фінансування у розмірі 100 млрд доларів.
Байден пояснив, чому США будуть підтримувати Україну та Ізраїль
Під час звернення до нації Байден звернув увагу на те, що просто зараз світ переживає “переломний момент” в історії, який полягає у битві між світовими демократіями та автократіями.
Очільник Білого дому вирішав порівняти те, що зараз відбувається в Ізраїлі з майже 20 місяцями війни в Україні.
На його переконання, підтримка обох війн в Ізраїлі та Україні є "життєво важливою для національної безпеки їхньої країни, а також створює в Штатах нові робочі місця.
Президент США також нагадав, що вороги США постійно “спостерігають” за реакцією Штатів на найважливіші події на міжнародній арені.
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