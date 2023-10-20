Байден терміново звернувся до американського народу щодо України — відео

Очільник Білого дому Джо Байден під час звернення до нації заявив, що надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти Україні, а також Ізраїлю.

Байден хоче передати масштабну допомогу для України та Ізраїля

За словами американського лідера, він надішле "терміновий бюджетний запит" до Конгресу, щоб "профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки наших критично важливих партнерів, включаючи Ізраїль та Україну".

Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди американській безпеці протягом багатьох поколінь. Допоможіть нам уберегти американські війська від небезпеки. Допоможіть нам побудувати безпечніший, мирний процвітаючий світ для наших дітей і онуків, - пояснив своє рішення президент США. Поширити

Що важливо розуміти, ще декілька днів тому американські журналісти дізналися про те, що очільник Білого дому розраховує отримати 60 млрд доларів для України та допомогу для Ізраїлю у запиті на фінансування у розмірі 100 млрд доларів.

Байден пояснив, чому США будуть підтримувати Україну та Ізраїль

Під час звернення до нації Байден звернув увагу на те, що просто зараз світ переживає “переломний момент” в історії, який полягає у битві між світовими демократіями та автократіями.

Очільник Білого дому вирішав порівняти те, що зараз відбувається в Ізраїлі з майже 20 місяцями війни в Україні.

На його переконання, підтримка обох війн в Ізраїлі та Україні є "життєво важливою для національної безпеки їхньої країни, а також створює в Штатах нові робочі місця.

Дозвольте мені прояснити дещо. Ми відправляємо Україні техніку, яка лежить у нас на складах. І коли ми використовуємо гроші, надані Конгресом, ми за цей рахунок поповнюємо наші власні запаси новим устаткуванням, зброєю, яка захищає Америку і яка виготовлена в Америці,- зазначив Байден. Поширити

Президент США також нагадав, що вороги США постійно “спостерігають” за реакцією Штатів на найважливіші події на міжнародній арені.