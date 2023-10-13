Байден збирається представити план фінансування України та Ізраїлю — Reuters

Президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю. Про це повідомили у Білому домі.

Допомога Україні та Ізраїлю

Адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Водночас деякі республіканці заявили, що опиратимуться спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

Будь-яке рішення щодо фінансування має бути прийнятий Сенатом США на чолі з демократами і контрольованою республіканцями Палатою представників, яка не може обрати спікера, що не дозволяє їй приймати будь-які рішення.

NBC News повідомляв, що план фінансування Байдена також міститиме гроші для Тайваню та південного кордону США.

Білий дім обговорює об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю

Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена та ключові законодавці в Конгресі обговорюють, чи можна пов’язати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Білий дім вважає, що США мають здатність підтримувати Ізраїль та Україну одночасно.