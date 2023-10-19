Президент США Джо Байден виступить у четвер зі зверненням до нації, щоб озвучити відповідь на атаку ХАМАСу на Ізраїль і війну Росії проти України.
Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі
У заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр щодо виступу Байдена зазначається, що він буде виголошений у четвер о 20:00 за східним часом (о 3 ночі 20 жовтня за Києвом – ред.).
Білий дім обговорює об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю
Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена та ключові законодавці в Конгресі обговорюють, чи можна пов’язати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.
Білий дім вважає, що США мають здатність підтримувати Ізраїль та Україну одночасно.
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