Президент США Джо Байден виступить у четвер зі зверненням до нації, щоб озвучити відповідь на атаку ХАМАСу на Ізраїль і війну Росії проти України.

Байден звернеться до нації з приводу війни в Україні та Ізраїлі

Завтра (у четвер, 19 жовтня – ред.) президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю та жорстоку війну Росії проти України, - говориться в заяві Білого дому. Поширити

У заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр щодо виступу Байдена зазначається, що він буде виголошений у четвер о 20:00 за східним часом (о 3 ночі 20 жовтня за Києвом – ред.).

Білий дім обговорює об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю

Раніше стало відомо, що адміністрація Байдена та ключові законодавці в Конгресі обговорюють, чи можна пов’язати допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Білий дім вважає, що США мають здатність підтримувати Ізраїль та Україну одночасно.