Бійці ГУР дронами знищили 2 російських склади з БК на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ГУР дронами знищили 2 російських склади з БК на Харківщині — відео

ГУР
Склад

На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.

Головні тези:

  • Розвідники ГУР МО України знищили два склади боєкомплекту російських загарбників на Харківщині за допомогою FPV-дронів.
  • Успішну операцію вдалося завершити завдяки ефективним діям підрозділу “Крила”.
  • У ході операції було уражено три бліндажі та ліквідовано чотирьох загарбників.

Розвідники дронами знищили два склади армії РФ

Бійці підрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині “розбирають” укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників.

У результаті вдалого застосування десяти FPV-дронів розвідники знищили три бліндажі російських загарбників, два склади боєкомплекту та одну обладнану ворожу позицію.

Також ліквідовано чотирьох загарбників, ще один — зазнав поранень.

У ГУР розкрили деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Операція зі звільнення території Вовчанського агрегатного заводу від окупантів РФ тривала понад тиждень. Спецпризначенцям ГУР вдалося також поповнити обмінний фонд.

Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розповів, що внаслідок операції, яка тривала понад тиждень, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.

Бій тривав трохи понад тиждень. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання, — повідомив офіцер "Вікінг".

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