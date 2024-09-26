Бійці ГУР дронами знищили 2 російських склади з БК на Харківщині — відео

На Харківському напрямку розвідники за допомогою FPV-дронів уразили три бліндажі російських загарбників та два склади боєкомплекту.

Розвідники дронами знищили два склади армії РФ

Бійці підрозділу “Крила” департаменту активних дій ГУР МО України на Харківщині “розбирають” укріплення ворога, підривають польові склади боєприпасів та мінусують російських загарбників. Поширити

У результаті вдалого застосування десяти FPV-дронів розвідники знищили три бліндажі російських загарбників, два склади боєкомплекту та одну обладнану ворожу позицію.

Також ліквідовано чотирьох загарбників, ще один — зазнав поранень.

У ГУР розкрили деталі операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу

Операція зі звільнення території Вовчанського агрегатного заводу від окупантів РФ тривала понад тиждень. Спецпризначенцям ГУР вдалося також поповнити обмінний фонд.

Офіцер спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Вікінг" розповів, що внаслідок операції, яка тривала понад тиждень, спецпризначенцям ГУР вдалося взяти в полон два десятки окупантів.