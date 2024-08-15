Сили оборони України знищили вантажівку з солдатами РФ на Курщині — відео

Оператори групи спеціального призначення ССО Збройних сил України знищили у Курській області десяток росіян за одну операцію. Ліквідацію окупантів зафіксували на відео.
Головні тези:
- Бійці групи спеціального призначення знищили вантажівку з солдатами РФ на Курщині.
- Сили спеціальних операцій ЗСУ вже контролюють 82 населених пункти у Курській області.
- Українські війська просунулися на 35 кілометрів з моменту початку операції в Курській області.
- Головнокомандувач ЗСУ підтвердив успішні наступальні дії та відбиття атак противника у регіоні.
- Олександр Сирський повідомив, що українські війська взяли під контроль значну територію та кількість населених пунктів у Курській області.
Бійці ССО підірвали вантажівку з окупантами на Курщині
Під час проведення спеціальних дій в тилу противника у Курській області оператори групи спеціального призначення знищили ворожу вантажівку, заповнену військовослужбовцями РФ.
Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Частина із окупантів намагалася укритися в посадці, але також була знищена операторами ССпО.
Сирський доповів про ситуацію у Курській області
15 серпня ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області й наразі вони контролюють вже 82 населених пункти РФ.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки, від початку поточної доби Сили оборони України на окремих напрямках просунулися в Курській області на відстань від 500 метрів до 1,5 км.
Також вони відбили три атаки противника та продовжують ведення наступальних дій.
Олександр Сирський також додав, що всього з початку операції в Курській області українські війська з боями просунулися на 35 кілометрів.
Також Сили оборони взяли під свій контроль 1150 кілометрів квадратних території РФ та 82 населених пункти.
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