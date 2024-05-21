Білий дім готує новий пакет допомоги Україні — Politico
Категорія
Україна
Дата публікації

Білий дім готує новий пакет допомоги Україні — Politico

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Джерело:  Politico

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України до кінця цього тижня.

США можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні

Як зазначає видання, адміністрація президента США Джо Байдена має намір повернутися до попереднього графіка, згідно з яким скорочення запасів американських боєприпасів і обладнання для України оголошувалося приблизно кожні два тижні.

Водночас два американські чиновники повідомили виданню, що новий пакет військової допомоги може з'явитися пізніше цього тижня.

Такою була загальна послідовність пакетів протягом більшої частини минулого року, поки не закінчилися гроші, і до того, як Конгрес нарешті ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів минулого місяця, — йдеться в матеріалі.

Що відомо про допомогу Україні від США

Сполучені Штати надають Україні багатогранну допомогу у відповідь на російське вторгнення. Зокрема, Вашингтон надав Україні мільярди доларів військової допомоги, включно зі зброєю, боєприпасами, ракетами та військовою технікою.

20 травня 2024 року на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник США Роберт Вуд заявив, що США продовжуватимуть надавати Україні військову допомогу доти, доки Росія не виведе свої війська з української території.

При цьому координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Сполучені Штати цілодобово працюють над постачанням зброї в Україну, щоб допомогти їй захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів, який включає значну кількість озброєнь.

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