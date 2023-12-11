Білий дім очікує на новий пакет допомоги Україні до кінця року

У Білому домі очікують на оголошення нового пакета військової допомоги Україні до кінця цього місяця.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, очікується оголошення про передачу додаткової військової допомоги Україні до кінця поточного місяця.

Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця, - зазначив Кірбі. Поширити

Що кажуть в Україні

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, героїчний опір України агресії РФ дає країнам-членам НАТО час на переозброєння та підготовку до ймовірної агресії Кремля, однак українським військовим необхідні ресурси для продовження протистояння злочинним амбіціям Кремля.

Давайте про справжні реалії вже завтра. Генінспектор Бундесверу Карстен Бройєр закликає німців готуватися до оборонної війни, але визнає, що в нинішньому стані німецька армія не здатна захистити свою країну і союзників по НАТО. Це і є єдині справжні реалії, - зазначив представник ОП. Поширити

Він додав, що ці реалії прекрасно розуміє і Росія, тому поводилася з Європою завжди зухвало.

Зрозуміло, що ні Німеччину, ні будь-яку іншу європейську країну не варто критикувати за це - десятиліття спокійного життя в Європі змусили багатьох вірити в можливість вічного миру, дієвість міжнародного права та бізнес-орієнтованість тієї ж сировинної Росії, - наголосив Подоляк. Поширити

Він підкреслив, що всі припускаються помилок, але на їх виправлення можуть піти роки.