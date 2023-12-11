Білий дім очікує на новий пакет допомоги Україні до кінця року

У Білому домі очікують на оголошення нового пакета військової допомоги Україні до кінця цього місяця.
Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від США
За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, очікується оголошення про передачу додаткової військової допомоги Україні до кінця поточного місяця.
Що кажуть в Україні
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, героїчний опір України агресії РФ дає країнам-членам НАТО час на переозброєння та підготовку до ймовірної агресії Кремля, однак українським військовим необхідні ресурси для продовження протистояння злочинним амбіціям Кремля.
Він додав, що ці реалії прекрасно розуміє і Росія, тому поводилася з Європою завжди зухвало.
Він підкреслив, що всі припускаються помилок, але на їх виправлення можуть піти роки.
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