Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Шольцем — відома дата
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Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Шольцем — відома дата

Шольц Байден
Джерело:  Прес-служба Білого дому

В США підтвердили зустріч американського президента Джо Байдена з німецьким канцлером Олафом Шольцом. Візит відбудеться на початку лютого.

Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Шольцем

Президент Байден вітатиме канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі 9 лютого, — йдеться в заяві Білого дому.

Заплановано, що під час зустрічі вони обговорять зусилля, спрямовані на запобігання регіональній ескалації на Близькому Сході, свою непохитну підтримку права Ізраїлю на самооборону, а також необхідність збільшення життєво важливої допомоги та захисту цивільного населення в Газі від шкоди.

Крім того, президент Байден і канцлер Німеччини також координуватимуть свої дії напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

Візит Шольца до США

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що канцлер Німеччини у першій половині лютого поїде до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Лідери, серед іншого також обговорять подальшу допомогу Україні.

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