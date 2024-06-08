7 червня у Парижі відбулися перемовини українського та американського лідерів Володимира Зеленського і Джо Байдена. Радник Білого дому Джон Кірбі розповів, про що говорили президенти.

Що відомо про переговори Зеленського та Байдена

Він (Зеленський — ред.) поділився з президентом Байденом дуже відвертою оцінкою того, що відбувається, а також тиску, який вони (в Україні — ред.) продовжують відчувати, особливо на сході, на Донбасі. Джон Кірбі Радник Білого дому

За словами Кірбі, він не має права розкривати ще більше деталей перемовин українського та американського президентів, оскільки це може ускладнити оборону ЗСУ безпосередньо на фронті.

Радник Білого дому також звернув увагу на те, що надані офіційним Вашингтоном пакети допомоги для української армії уже дали можливість їй здобути певні переваги та змогли перешкодити просуванню армії РФ, особливо в районі Харкова.

Попри це, команда Джо Байдена не планує зупинятися й налаштована надати Києву ще більше важливої допомоги.

І президент (Байден — ред.) — як ви чули публічно — він, звісно, зробив це також у приватному порядку й запевнив президента Зеленського, що вони й надалі матимуть нашу підтримку, — підсумував Джон Кірбі. Поширити

Як Зеленський коментує зустріч з Байденом

За словами глави держави, під час зустрічі у Франції вони з американським колегою обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї. Дякую за те, що США з Україною. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави наголосив, що для українського народу вкрай важливо знати, що головний стратегічний партнер — США — ніколи не кине його напризволяще.

Цінуємо лідерську підтримку Сполученими Штатами Української формули миру, — додав Зеленський.