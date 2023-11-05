Блінкен зробив заяву щодо припинення вогню у Газі

Сполучені Штати виступають за формування гуманітарних пауз, але не підтримують припинення вогню у нинішньому протистоянні Ізраїлю та бойовиків ХАМАС.

Що сказав Блінкен

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час візиту до Йорданії заявив, що США не підтримують припинення вогню в секторі Гази, але виступають за гуманітарні паузи.

Ми вважаємо, що припинення вогню наразі просто дозволить ХАМАС залишитися на місці та перегрупуватися, а також повторити те, що він зробив 7 жовтня, – заявив Блінкен. Поширити

Блінкен вчергове підкреслив важливість ще більших зусиль, аби захистити цивільне населення сектору Гази.

За його словами, це завдання буде полегшене "завдяки гуманітарним паузам".

Крім того, держсекретар вказав на необхідність запобігти створенню нового фронту в нинішньому конфлікті з боку будь-якої іншої держави чи недержавної структури.

Водночас глава МЗС Йорданії Айман Сафаді під час спільної з Ентоні Блінкеном пресконференції наголосив на потребі забезпечити, аби нинішня війна не підірвала всього, що було зроблено для встановлення справедливого миру в регіоні.

Що відомо про підтримку США Ізраїлю

У Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена в Конгресі 106 млрд доларів. З цієї суми 61,3 млрд. доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд. доларів - Ізраїлю.

Кірбі підкреслив, що Байден «хоче бачити всіх їх вшанованими», посилаючись на всі пріоритети в цьому пакеті.

Новообраний спікер Палати представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Також раніше США направили на Близький Схід дві авіаносні групи, а також з'єднання авіації та морських піхотинців.