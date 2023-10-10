Блокада Ізраїлем цивільного населення Гази суперечить міжнародному праву — Боррель

Головний дипломат ЕС Боррель вважає, що Ізраїль порушує норми міжнародного права. Мова йде про енергетичну, водну і продовольчу блокаду цивільного населення Гази.

Боррель обвинуватив Ізраїль у деяких порушеннях міжнародного права

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль має право на самозахист після нападу ХАМАС, але його дії не повинні суперечити міжнародному праву.

Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у столиці Оману Мускаті 10 жовтня.

Топ-дипломат ЄС сказав, що Ізраїль має право на захист від агресії, "але він повинен робити це відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, а деякі рішення суперечать цьому міжнародному праву".

Організація Об'єднаних Націй уже заявила, що відключення води, електрики, продовольства для цивільного населення сектору Гази суперечить міжнародному праву, – пояснив він. Поширити

Боррель підкреслив, що реакція Ізраїлю на "варварський напад, здійснений ХАМАС, викликає ситуацію, в якій ми повинні пам'ятати, що право на захист має здійснюватися в межах міжнародного права, що майже всі повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права".

І ООН, і я особисто вказували на те, що в деяких випадках це не так, – підсумував представник Євросоюзу. Поширити

10 жовтня голови МЗС країн Євросоюзу провели екстрену зустріч в Омані, на яку запросили дипломатичних представників Ізраїлю та Палестини.

Як відомо, ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу.

Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

Боррель запросив глав МЗС Ізраїлю та Палестини на екстрену зустріч ЄС

Жозеп Боррель скликав зустріч у вівторок, 10 жовтня в другій половині дня.

Боррель заявив, що Аль-Малікі має виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації.

Раніше він оголосив про те, що ЄС проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ через напад палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.