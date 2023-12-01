Bloomberg попереджає про можливий початок нової глобальної війни
Категорія
Світ
Дата публікації

Bloomberg попереджає про можливий початок нової глобальної війни

війна
Джерело:  Bloomberg

Редакція інформаційної агенції Bloomberg дійшла висновку, що локальні війни та конфлікти у різних куточках світу можуть спровокувати початок Третьої світової.

Війна в Україні — це лише початок?

Автор статті з красномовною назвою “Світ ризикує скотитися до нової глобальної війни”, Ізобель Фінкель, звертає увагу на те, що інтенсивні бойові дії в Україні тривають другий рік поспіль.

На цьому тлі почалося вторгнення ХАМАС в Ізраїль. Однак і це не все.

До прикладу, у країнах Африки на південь від Сахари відбулася декілька переворотів.

Не можна також задувати про блискавичну операцію Азербайджану у Нагірному Карабасі, за який десятиліттями тривали суперечки з Вірменією.

Як зазначив Пол Тюдор Джонс, усе, що відбувається протягом останніх двох років несе у собі відлуння періоду перед Першою світовою війною.

Тоді альянси навколо Німеччини, Франції, Великої Британії та Росії втягнули Європу у континентальний конфлікт. За словами міністра закордонних справ Литви Гарбіеліуса Ландсбергіса, "історія римується".

Чим Третя світова війна може відрізнятися від своїх попередниць

За словами аналітиків, глобальні війни минулого століття принаймні мали певну ясність у своїх витоках. До прикладу, у Сараєво застрелили Франца Фердинанда. Німеччина вдирається у Польщу.

У XXI столітті ми спостерігаємо уже інший сценарій. Йдеться про декілька локалізованих воєн на різних континентах, як все-таки є взаємопов'язаними.

Ні для кого не секрет, що, до прикладу, Путін підтримує ХАМАС, щоб відвернути увагу світу від України.

На думку деяких чиновників та інвесторів, павутина конфліктів, які перетинаються, простягається від Західної Африки через Україну і до Близького Сходу, може бути прелюдією до ще однієї глобальної війни. Правда, цього разу вона може початися не з одного вибуху, а відразу з кількох.

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