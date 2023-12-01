Bloomberg попереджає про можливий початок нової глобальної війни

Редакція інформаційної агенції Bloomberg дійшла висновку, що локальні війни та конфлікти у різних куточках світу можуть спровокувати початок Третьої світової.
Війна в Україні — це лише початок?
Автор статті з красномовною назвою “Світ ризикує скотитися до нової глобальної війни”, Ізобель Фінкель, звертає увагу на те, що інтенсивні бойові дії в Україні тривають другий рік поспіль.
На цьому тлі почалося вторгнення ХАМАС в Ізраїль. Однак і це не все.
До прикладу, у країнах Африки на південь від Сахари відбулася декілька переворотів.
Не можна також задувати про блискавичну операцію Азербайджану у Нагірному Карабасі, за який десятиліттями тривали суперечки з Вірменією.
Як зазначив Пол Тюдор Джонс, усе, що відбувається протягом останніх двох років несе у собі відлуння періоду перед Першою світовою війною.
Чим Третя світова війна може відрізнятися від своїх попередниць
За словами аналітиків, глобальні війни минулого століття принаймні мали певну ясність у своїх витоках. До прикладу, у Сараєво застрелили Франца Фердинанда. Німеччина вдирається у Польщу.
У XXI столітті ми спостерігаємо уже інший сценарій. Йдеться про декілька локалізованих воєн на різних континентах, як все-таки є взаємопов'язаними.
Ні для кого не секрет, що, до прикладу, Путін підтримує ХАМАС, щоб відвернути увагу світу від України.
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