Боксер Джонсон вирішив приєднатися до армії РФ і вбивати українців
Категорія
Спорт
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Боксер Джонсон вирішив приєднатися до армії РФ і вбивати українців

Кевін Джонсон
Джерело:  online.ua

Американсько-російський боксер Кевін Джонсон заявив, що збирається воювати проти України у лавах російських військ. 

Головні тези:

  • Скандальний боксер Кевін Джонсон не приховує, що хоче стати окупантом та вбивцею.
  • Він планує вбивати невинних українців, ніяк не пояснивши свої мотиви цього жахливого вчинку.
  • Російська агресія призвела до загибелі близько 500 українських спортсменів та тренерів, кількість жертв постійно зростає.

Джонсон офіційно оголосив про своє рішення

Що важливо розуміти, раніше цей скандальний боксер був претендентом на титул у суперважкій вазі та суперником українського бійця Віталія Кличка.

Нещодавно він заявив російським пропагандистам, що планує пройти курс молодого бійця у збройних силах РФ.

Дайте мені позашляховик, пістолет — я готовий. Я боєць, я воїн. Я готовий до служби! Готовий взятися за зброю, готовий діяти! Я був народжений для цього! — цинічно заявив Кевін Джонсон.

Він не пояснив, чим обумовлене його рішення та бажання вбивати українців, які ніколи не нападали на Росію та не починали цю війну.

За словами пропагандистів, Кевін Джонсон прибув оформляти військовий квиток в армійській вушанці, берцях та костюмі кольору хакі.

На цьому не тлі не можна не згадати про те, що у 2009 році Джонсон програв Віталію Кличку одноголосним рішенням судів у поєдинку за титул WBC у суперважкій вазі.

Кевін Джонсон (Фото: відкриті джерела)

Країна-агресорка РФ вбила сотні українських спортсменів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія РФ вбила близько 500 українських спортсменів та тренерів, серед яких були чемпіони світу, Європи та учасники Олімпійських ігор.

Як повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, станом на липень 2024 року йшлося про 479 загиблих, однак наразі точна кількість невідома — вона постійно збільшується, адже війна триває.

Окрім того, наголошується, що багато атлетів отримали інвалідність.

Кожен вбитий Росією спортсмен — це трагедія для всієї спортивної родини. Ці злочини є не тільки ударом по нашому спорту, але й спробою агресора завдати удару по нашій національній ідентичності, — наголосив Матвій Бідний, очільник Мінмолодьспорту.

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