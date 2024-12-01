Американсько-російський боксер Кевін Джонсон заявив, що збирається воювати проти України у лавах російських військ.

Джонсон офіційно оголосив про своє рішення

Що важливо розуміти, раніше цей скандальний боксер був претендентом на титул у суперважкій вазі та суперником українського бійця Віталія Кличка.

Нещодавно він заявив російським пропагандистам, що планує пройти курс молодого бійця у збройних силах РФ.

Дайте мені позашляховик, пістолет — я готовий. Я боєць, я воїн. Я готовий до служби! Готовий взятися за зброю, готовий діяти! Я був народжений для цього! — цинічно заявив Кевін Джонсон. Поширити

Він не пояснив, чим обумовлене його рішення та бажання вбивати українців, які ніколи не нападали на Росію та не починали цю війну.

За словами пропагандистів, Кевін Джонсон прибув оформляти військовий квиток в армійській вушанці, берцях та костюмі кольору хакі.

На цьому не тлі не можна не згадати про те, що у 2009 році Джонсон програв Віталію Кличку одноголосним рішенням судів у поєдинку за титул WBC у суперважкій вазі.

Кевін Джонсон (Фото: відкриті джерела)

Країна-агресорка РФ вбила сотні українських спортсменів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну армія РФ вбила близько 500 українських спортсменів та тренерів, серед яких були чемпіони світу, Європи та учасники Олімпійських ігор.

Як повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, станом на липень 2024 року йшлося про 479 загиблих, однак наразі точна кількість невідома — вона постійно збільшується, адже війна триває.

Окрім того, наголошується, що багато атлетів отримали інвалідність.