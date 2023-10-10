Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель запросив глав МЗС Ізраїлю та Палестини Елі Коена та Ріяда Аль-Малікі на екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС.
Боррель запросив глав МЗС Ізраїлю та Палестини на екстрену зустріч ЄС
Він написав, щоскликав зустріч у вівторок, 10 жовтня в другій половині дня.
Боррель заявив, що Аль-Малікі має виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації.
Раніше він оголосив про те, що ЄС проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ через напад палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.
Що відомо про ситуацію в Ізраїлі
Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.
Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.
Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.
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