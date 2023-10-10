Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель запросив глав МЗС Ізраїлю та Палестини Елі Коена та Ріяда Аль-Малікі на екстрену зустріч міністрів закордонних справ ЄС.

Боррель запросив глав МЗС Ізраїлю та Палестини на екстрену зустріч ЄС

Він написав, щоскликав зустріч у вівторок, 10 жовтня в другій половині дня.

Боррель заявив, що Аль-Малікі має виступити на засіданні і представити позицію Палестинської адміністрації.

Раніше він оголосив про те, що ЄС проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ через напад палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Ізраїльські військові заклакали громадян підготувати запас їжі, води та інших необхідних речей на найближчі щонайменше 72 години, оскільки операція проти терористів ХАМАС може бути тривалою.

Кампанія може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я забезпечила себе водою, їжею, ліками та необхідним обладнанням на випадок надзвичайних ситуацій, - йдеться у повідомленні ЦАХАЛа. Поширити

Також представники ЦАХАЛу рекомендують людям перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що у них є вільний доступ до нього.

Командування також рекомендує мати в безпечних кімнатах три літри води на людину на день, запаси нешвидкопсувних харчових продуктів, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі на батарейках, а також зарядні пристрої для мобільних пристроїв, засоби першої допомоги, ліки й важливі документи, як-от посвідчення особи та готівку.