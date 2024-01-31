Брак боєприпасів у ЗСУ. Кулеба описав шляхи розв'язання проблеми

За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, наразі офіційний Київ працює над різними сценаріями отримання необхідних боєприпасів.
Снарядний голод не зупинить Україну під час війни з РФ
За слова очільника МЗС, немає жодної ситуації, яка не має вирішення.
Дипломат звертає увагу на те, що якою б не була для партнерів ціна підтримки офіційного Києва, ціна владнання ситуації у світі в разі, якщо наша країна зазнає поразки, буде значно вищою.
ЄС не зможе забезпечити Україною достатньою кількістю боєприпасів
Згідно з даними Bloomberg, офіційний Брюссель не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до 1 березня 2024 року.
Журналісти попереджають, що до цього часу у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.
Нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.
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