Брак боєприпасів у ЗСУ. Кулеба описав шляхи розв'язання проблеми
Категорія
Україна
Дата публікації

Брак боєприпасів у ЗСУ. Кулеба описав шляхи розв'язання проблеми

МЗС України
Дмитро Кулеба
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За словами шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, наразі офіційний Київ працює над різними сценаріями отримання необхідних боєприпасів.

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За слова очільника МЗС, немає жодної ситуації, яка не має вирішення.

Якщо ми не отримаємо достатню кількість боєприпасів з одного місця, ми працюємо над іншим, звідки їх можна отримати, – пояснив Дмитро Кулеба.

Дипломат звертає увагу на те, що якою б не була для партнерів ціна підтримки офіційного Києва, ціна владнання ситуації у світі в разі, якщо наша країна зазнає поразки, буде значно вищою.

ЄC демонструє свою здатність ухвалювати великі рішення самостійно, і це добре. Ми також продовжуємо працювати з обидвома партіями у США, щоб переконатися, що необхідні рішення будуть ухвалені, – наголосив очільник МЗС України.

ЄС не зможе забезпечити Україною достатньою кількістю боєприпасів

Згідно з даними Bloomberg, офіційний Брюссель не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до 1 березня 2024 року.

Журналісти попереджають, що до цього часу у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Зустріч міністрів оборони в Брюсселі цього тижня, можливо, спробує підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальний обсяг, але все одно не досягне мети 1 мільйон, яка була встановлена минулого року, — йдеться в повідомленні.

Нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

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