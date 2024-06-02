Британський полковник Грант попередив про неприємні "сюрпризи" від армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Британський полковник Грант попередив про неприємні "сюрпризи" від армії РФ

Армія РФ
Джерело:  Еспресо

За словами полковника армії Великої Британії у відставці Глена Гранта, окупаційна армія РФ може вдатись до неочікуваних атак із метою застати українських військових зненацька. 

Чого варто очікувати від російських окупантів

Дещо очевидно, що з розвитком війни Росія стає все більш відчайдушною у своїх спробах досягти поставлених цілей. Частішають атаки, на лінію фронту перекидають все більше старої техніки й навіть застосовують інноваційні тактики, такі як використання бойових баггі та мотоциклів для атак. Таким чином, на російську лінію фронту і на офіцерів чиниться тиск, щоб вони досягли результатів, — пояснює британський полковник у відставці.

Він підкреслив, що російські окупанти і далі намагатимуться досягти хоч якихось успіхів на фронті, однак це не буде пов’язано із загрозою застосування ядерної зброї.

Грант зазначив, що попри поступове просування окупаційної армії РФ в Україні, у широкому плані Росія програє розв’язану злочинну війну.

За його словами, окупаційна армія РФ програє на морі і на суші, адже продовжує нести численні втрати особового складу та військової техніки.

Колишній британський військовий спрогнозував, що з рештою в Росії не буде досвідчених військових, які можуть проводити навчання новобранців та очолювати атаки російських окупантів.

Чи може армія РФ в Україні збунтуватися

Російські втрати становлять 7-10 солдатів проти 1 українського бійця. Вони можуть протриматись ще якийсь час, але з часом якість ворожих сил неминуче знизиться. І як тоді вони хочуть утримувати лінію фронту? Те, що ще не відбулося, так це масовий бунт росіян десь на лінії фронту, де б численні солдати просто розвернулися і пішли назад, — пояснює Грант.

Він зазначив, що подібний інцидент стався в Росії у 1917 році і цілком може повторитись знову.

Отже, повертаючись до моєї початкової тези, — щось обов'язково станеться. Тільки не просіть мене передбачити, що саме, бо наразі це поза межами моєї уяви. Для України важливо бути готовою до всього, а це означає і проведення ретельного сценарного аналізу для передбачення потенційних загроз, і розробку стратегій реагування, — наголосив аналітик.

За його словами, Україна не повинна чекати, поки щось станеться, потрібно діяти на випередження, виявляти потенційні виклики та знаходити шляхи їх ефективного подолання. 

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