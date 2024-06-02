За словами полковника армії Великої Британії у відставці Глена Гранта, окупаційна армія РФ може вдатись до неочікуваних атак із метою застати українських військових зненацька.
Чого варто очікувати від російських окупантів
Він підкреслив, що російські окупанти і далі намагатимуться досягти хоч якихось успіхів на фронті, однак це не буде пов’язано із загрозою застосування ядерної зброї.
Грант зазначив, що попри поступове просування окупаційної армії РФ в Україні, у широкому плані Росія програє розв’язану злочинну війну.
За його словами, окупаційна армія РФ програє на морі і на суші, адже продовжує нести численні втрати особового складу та військової техніки.
Колишній британський військовий спрогнозував, що з рештою в Росії не буде досвідчених військових, які можуть проводити навчання новобранців та очолювати атаки російських окупантів.
Чи може армія РФ в Україні збунтуватися
Він зазначив, що подібний інцидент стався в Росії у 1917 році і цілком може повторитись знову.
За його словами, Україна не повинна чекати, поки щось станеться, потрібно діяти на випередження, виявляти потенційні виклики та знаходити шляхи їх ефективного подолання.
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