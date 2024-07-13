Буданов попередив про ймовірність атаки армії РФ з півночі

Як заявив шеф української розвідки Кирило Буданова, станом на сьогодні з'явився ризик того, що армія РФ знову спробує атакувати Україну з півночі.
Головні тези:
- Буданов закликає не ігнорувати загрозу та бути готовими до різних варіантів розвитку подій.
- На півночі відбувається загострення ситуації, й Росія може вдатися до неочікуваних дій.
- Прогнозуючи реакцію Путіна на знищення Кримського мосту, Буданов зазначає, що диктатор точно зможе пережити те, що станеться.
Буданов повідомив тривожні новини
Як зазначив очільник ГУР МО, він фіксує тенденцію щодо загострення ситуації, тому проблему ігнорувати не можна.
Він також наголосив, що катастрофи в цьому немає, однак ігнорувати проблему, яка уже з’явилася, все одно не можна.
Однак поки Кирило Буданова не розкрив усіх деталей, адже не хоче спровокувати паніку.
Буданов спрогнозував реакцію Путіна на знищення Кримського мосту
Глава ГУР вірить в те, що незаконно побудований російськими окупантами Кримський міст буде остаточно зруйнований Україною протягом 2024 року.
Шеф української розвідки також додав, що його не хвилює, як на це зреагує російський диктатор Володимир Путін.
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