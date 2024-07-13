Буданов попередив про ймовірність атаки армії РФ з півночі
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов попередив про ймовірність атаки армії РФ з півночі

Буданов
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Джерело:  NV

Як заявив шеф української розвідки Кирило Буданова, станом на сьогодні з'явився ризик того, що армія РФ знову спробує атакувати Україну з півночі.

Головні тези:

  • Буданов закликає не ігнорувати загрозу та бути готовими до різних варіантів розвитку подій.
  • На півночі відбувається загострення ситуації, й Росія може вдатися до неочікуваних дій.
  • Прогнозуючи реакцію Путіна на знищення Кримського мосту, Буданов зазначає, що диктатор точно зможе пережити те, що станеться.

Буданов повідомив тривожні новини

Як зазначив очільник ГУР МО, він фіксує тенденцію щодо загострення ситуації, тому проблему ігнорувати не можна.

Це для мене трохи анекдотична ситуація. Тому що, коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім говорили, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу: "а може, не буде?

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МОУ

Він також наголосив, що катастрофи в цьому немає, однак ігнорувати проблему, яка уже з’явилася, все одно не можна.

Я вже говорив комусь із західної преси: хороших новин у мене цього року багато не буде, на жаль, — зазначив шеф української розвідки.

Однак поки Кирило Буданова не розкрив усіх деталей, адже не хоче спровокувати паніку.

Буданов спрогнозував реакцію Путіна на знищення Кримського мосту

Глава ГУР вірить в те, що незаконно побудований російськими окупантами Кримський міст буде остаточно зруйнований Україною протягом 2024 року.

Палати йому немає чому, він має закінчити своє існування, — іронічно зазначив Кирило Буданов.

Шеф української розвідки також додав, що його не хвилює, як на це зреагує російський диктатор Володимир Путін.

Та кого цікавить, чи готовий він, чи не готовий. Є об'єктивна реальність. Ви думаєте, що якби його запитали 24 лютого 2022 року, чи готовий він воювати кілька років, то він би сказав "та ну, ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін…Те, що це буде болісно, — ймовірно. Сказати, що його схопить "припадок", — це не правда.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ГУР МОУ

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