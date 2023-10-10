На думку шефа української дипломатії Дмитра Кулеби, поразка України у війні проти Росії стане кінцем для усієї Європи, тому офіційний Брюссель повинен зробити все можливе, щоб цього не сталося.

Кулеба озвучив попередження ЄС щодо російсько-української війни

Очільник МЗС звертає увагу Брюсселю на те, що повномасштабна війна Російської Федерації проти України є екзистенційною для Європи.

За його словами, враховуючи це факт, європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.

Український дипломат також наголосив, що станом на сьогодні зараз європейські країни переважають наратив тривалої підтримки України "стільки, скільки потрібно" для перемоги.

Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє, - попередив Дмитро Кулеба. Поширити

На що Україна може розраховувати у фінансовій та військовій допомозі США та ЄС

На переконання шефа української дипломатії, станом на сьогодні наш народ точно може розраховувати на продовження підтримки.

Дмитро Кулеба пояснює, що його ключове завдання як очільника МЗС – робити так, щоб у конкретній країні були політичні умови для ухвалення рішень.